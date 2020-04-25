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Хоккей

Сборная Украины установила антирекорд в рейтинге IIHF

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сборная Украины по хоккею

Украинский хоккей, как и сборная Украины по хоккею продолжают испытывать огромные проблемы.

В свежем, обновленном рейтинге лучших хоккейных сборных мира, украинская сборная опустилась на 26 место в рейтинге, что является худшим результатом за всю историю сборной. В сравнении с предыдущей версией рейтинга сборная Украины потеряла одну позицию.

Напомним, в феврале сборная Украины по хоккею провалила отбор квалификации на Олимпийские игры проиграв Польше (1:6) и Казахстану (1:8), а также победив Нидерланды (3:0), дальше сборная не прошла.

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Про сорт здесь.

Лидерами рейтинга IIHF по прежнему остаются сборные Канады, России и Финляндии.

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Тэги: IIHFантирекордыглавноеСборная Украины по хоккею
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