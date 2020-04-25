Знаете ли Вы: Наибольшее количество сэйвов в «регулярке»

Знаете ли вы, кто из вратарей Украинской хоккейной лиги совершил наибольшее количество сэйвов в «регулярке»?

Согласно статистике, таким достижением отметился вратарь МХК «Динамо» Михаил Шевчук, которыйсделал 1018 сейвов в 30 матчах. Таким образом, Шевчук отбил 85% бросков по своим воротам и заработал коэффициент полезности 7.40, заняв общее шестое место среди всех голкиперов Лиги.

Про сорт здесь.

Отметим, что на втором месте по отбитым броскам голкипер «Белого Барса»Кирилл Кучер, который справился с871 борском,а третью строчку занялвратарь«Кременчука»Вячеслав Новицкий,отбив672 броска.



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