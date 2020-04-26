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Икинс сказал, что научился на своих ошибках

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренер Даллас Икинс

Даллас Икинс сказал, что научился на ошибках, сделанных по ходу своего первого тренерского опыта в НХЛ, и выразил оптимизм относительно будущего “Анахайм Дакс”.

Икинс был уволен из “Эдмонтон Ойлерз” после 31 матча своего первого сезона в лиге 15 декабря 2014 года. При нем команда сыграла 36-63-14.

Про сорт здесь.

“В эту команду было непросто приходить, – сказал в четверг Икинс KLAA 830. – Там был ряд сложностей. Но вместо того, чтобы прийти и высадить семена, я пришел с факелом и все поджег. В результате был я и были они. “Нас” никогда не было”.

“Я бы хотел вернуться и сделать все заново, – заявил тренер “Дакс”. – Любопытно, что ничего подобного я не делал ранее ни в Торонто (в Американской хоккейной лиге в сезонах 2009-13), ни где-то ещё. Везде была культура слова “мы”. Я планировал, что приду туда и исправлю все с самого начала, вроде как разбужу раздевалку и клуб, но это был плохой план. В результате я здесь, где снова выстраивается культура слова “мы”. Чему я очень рад. Я с нетерпением жду дальнейшего движения”.

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После увольнения из “Ойлерз” Икинс вернулся в АХЛ и тренировал фарм-клуб “Дакс” “Сан-Диего” на протяжении четырёх сезонов. За это время его показатели составили 154-95-23, а “Сан-Диего” три раза выходил в плей-офф Кубка Колдера.

Икинс стал тренером “Анахайма” 17 июня 2019 года. На 12 марта, когда в сезоне НХЛ была объявлена пауза из-за пандемии коронавируса, “Дакс” сыграли 29-33-9. В борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф Западной конференции они уступают 11 очков “Нэшвилл Предаторз” и “Ванкувер Кэнакс”.

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“Если коротко, то все было хорошо, – сказал Икинс. – Несмотря на то, что команда переживает переходный период, а перед началом сезона ты примерно представляешь, на что она способна, все равно хочется побеждать в каждом матче. Считаю, что молодые ребята, которые будут ключевыми элементами успеха в будущем, проявили себя очень хорошо. Считаю, что многие пережили очень полезный опыт, а некоторые из них добились огромного прогресса. Но есть ядро команды, которое сыграло замечательно, это Кэм Фаулер, Якоб Силфверберг и другие”.

Икинс уверен, что у “Дакс” есть достаточно таланта, чтобы претендовать на большие цели, а поможет им в этом созданная им культура. Ключевыми игроками клуба являются Фаулер, Силфверберг, защитник Хампус Линдхольм, центрфорвард Райан Гецлаф, а также молодёжь вроде Макса Джонса, Сэма Стила и Якоба Ларссона.

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“Если я чему и научился, так это тому, что нельзя недооценивать прекрасных людей в нашей раздевалке, – заявил Икинс. – Наш коллектив очень сплочён. Мы держались на плаву даже в те вечера, когда это не очень хорошо удавалось тренеру. Я искренне верю, что они любят друг друга, а когда ты пытаешься создавать новую культуру и новую динамику, необходимо именно это. Думаю, что на льду мы выглядели нормально, но коллектив был действительно единым целым. И это никак не связано со мной, это целиком и полностью заслуга ветеранов и лидеров. И я этому очень рад”.

Источник: nhl.ru

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