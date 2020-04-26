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Хоккей

Компания «Биофарма» президента «Белого Барса» начала исследования препарата от усложнений COVID-19

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент белоцерковского«Белого Барса»Константин Ефименкона своей странице в Facebook сообщил, что его компания«Биофарма» начнет клинические исследования применения иммуноглобулина в терапии осложнения, вызванные COVID-19. Эту задачу команда выполняет в рекордно быстрые сроки.

—Лучше сложно написать, ведь вкаждой букве труд сотен людей. В этом письме – уверенность в своей работе, надежды и мечты людей, живущих своим делом. – подытожилмеценат.

Про сорт здесь.

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Отметим, что ранееКонстантин Ефименко закупил оборудование для определениякоронавирусадляЦентральной вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Источник: uhl.ua

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