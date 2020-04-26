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Хоккей

Нам – 20 лет

Николай ПисаревНет комментариев
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NHL.RU – 20 лет

20 лет назад, днем 25 апреля 2000 года, наш сайт был открыт для первых посетителей.

Ещё 2 месяца назад мы двигались навстречу этой дате в ожидании интересной развязки регулярного сезона 2019-20 и старта нового розыгрыша Кубка Стэнли, будучи уверенными, что наш юбилей состоится на пике сезона, при полных виртуальных трибунах нашего сообщества, вся история которого, хоть и является по сути борьбой за существование, переживала и затяжные кризисы, локауты, и ежегодные межсезонья. Но пауза, начавшаяся с 12 марта показала новую реальность, в которой в конце апреля нет хоккея, сезон не закончен и впереди неопределенность, которую ни чем не заполнить кроме ожидания новостей от руководства лиги и позитивных изменений в заменившей статистику хоккейную статистике распространения SARS-CoV-2. И архивное видео, конечно.

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Про сорт здесь.

И все пожелания сегодня заменяются одним: раз сезон ещё не закончен – ждем нормализации обстановки и его возобновления. Всем здоровья!

Источник: nhl.ru

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