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Хоккей

НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Журналист NY Post Ларри Брукс сообщает, что НХЛ и ассоциация игроков вновь активизировали переговоры о возобновлении чемпигната. Лигу на них представляют комиссар Гэри Беаттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.

Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. В процесс также вовлечены несколько игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты.

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Про сорт здесь.

Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Среди главных кандидатов на это называются Торонто и Коламбус.

Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По некоторым данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль Канадиенс»), Люк Канин («Миннесота Уайлд»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»). Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».

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Источник: uhl.ua

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