Победила дружба: хоккей и смешанные единоборства закончили боевой ничьей в баттле «Без клюшек»

Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» продолжают цикл онлайн-баттлов«Без клюшек» наYoutube-канале УХЛ, чтобы не только весело и с юмором проводить время на карантине, но и как можно чаще общаться с любимыми спортсменами.

Сегодня, 25 апреля, в онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – не вставая с диванов, свои виды спорта защищалиигрок ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

Про сорт здесь.

Спортсмены посоревновались в знании разных видов спорта и стран, а также узнали, насколько хорошо они ориентируются в мировом кинематографе. К тому же, участники баттла кинули друг другу вызов, который они обязались выполнить в течение нескольких дней. За их выполнением вы можете следить на официальных ресурсах УХЛ вFacebook,Telegram,InstagramиYoutube.



Также в конце программы участники баттла подытожили выпуск и пожелали всем зрителям не падать духом и оставаться на позитивной волне:

— Желаем вам всего наилучшего! Не болейте, оставайтесь дома и следите за своим здоровьем. Не пропускайте новые баттлы наYoutube-канале УХЛи оставайтесь на хорошей волне.

Также желаем вам добра и любви, ведь именно сейчас то время, когда это необходимо. Не забывайте о родителях и уделяйте им максимум внимания, делайте дела, до которых до этого не доходили руки и будьте позитивными.



Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Денисом Бондарем и Давидом Григоряном:

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в 18:00наYoutube-канале УХЛонлайн-конференцию проведет голкипер «Белого Барса»Кирилл Кучер.

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