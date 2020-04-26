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Хоккей

Победила дружба: хоккей и смешанные единоборства закончили боевой ничьей в баттле «Без клюшек»

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» продолжают цикл онлайн-баттлов«Без клюшек» наYoutube-канале УХЛ, чтобы не только весело и с юмором проводить время на карантине, но и как можно чаще общаться с любимыми спортсменами.

Сегодня, 25 апреля, в онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – не вставая с диванов, свои виды спорта защищалиигрок ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

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Про сорт здесь.

Спортсмены посоревновались в знании разных видов спорта и стран, а также узнали, насколько хорошо они ориентируются в мировом кинематографе. К тому же, участники баттла кинули друг другу вызов, который они обязались выполнить в течение нескольких дней. За их выполнением вы можете следить на официальных ресурсах УХЛ вFacebook,Telegram,InstagramиYoutube.

Также в конце программы участники баттла подытожили выпуск и пожелали всем зрителям не падать духом и оставаться на позитивной волне:

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— Желаем вам всего наилучшего! Не болейте, оставайтесь дома и следите за своим здоровьем. Не пропускайте новые баттлы наYoutube-канале УХЛи оставайтесь на хорошей волне.

Также желаем вам добра и любви, ведь именно сейчас то время, когда это необходимо. Не забывайте о родителях и уделяйте им максимум внимания, делайте дела, до которых до этого не доходили руки и будьте позитивными.

Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Денисом Бондарем и Давидом Григоряном:

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Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в 18:00наYoutube-канале УХЛонлайн-конференцию проведет голкипер «Белого Барса»Кирилл Кучер.

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Источник: uhl.ua

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