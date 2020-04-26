Рене Фазель: «Надеюсь, что мы сможем провести финальный квалификационный олимпийский турнир в августе»

Президент ИИХФ Рене Фазельвысказался относительно финала квалификации к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

– Надеюсь, что мы сможем провести финальный квалификационный олимпийский турнир в августе, хотя в целом ситуация с вирусом плохая. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что мы его проведем в августе, – цитирует Фазеля«Р-Спорт».

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Напомним, что финальный квалификационный турнир Олимпиады-2022 должен пройти с 27 по 30 августа 2020 года в Братиславе. На нем сыграют сборные Беларуси, Словакии, Австрии и Польши