Стэмкос будет готов, если сезон возобновится

Стивен Стэмкос

Нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Стивен Стэмкос должен восстановиться от операции на мышцах кора и будет готов играть в случае возобновления чемпионата НХЛ, заявил в пятницу тренер Джон Купер.

Стэмкос перенес операцию 2 марта и пропустил семь игр до 12 марта, когда в сезоне была поставлена пауза из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Ожидалось, что срок его восстановления составит от шести до восьми недель.

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“Он прогрессирует каждый день, – сказал Купер в пятницу. – Понятия не имею, когда все вернется на круги своя, но мы думаем, что все наши ребята будут готовы, когда настанет время. Мы понимаем, что едва ли это случится завтра или на следующей неделе, но когда сезон возобновится, все должны быть готовы. Я знаю, что он очень усердно работал над возвращением. В этой ситуации нужен отдых, который у него был”.

Стэмкос занимает второе место в “Лайтнинг” по голам (29) и очкам (66), уступая только Никите Кучерову (33, 85).

Купер сказал, что на регулярной основе общается с игроками, но не так много, как в первые дни после объявления паузы. На днях он разговаривал с защитником Люком Шенном, которого поздравлял с рождением второго ребёнка.

“В некоторые дни я общаюсь с тремя-четырьмя игроками. Иногда между разговорами проходит несколько дней, – сказал Купер. – Сейчас ситуация меняется, потому что очевидно, что пауза растягивается на все более длительный срок. Хотя ясности стало больше. Сейчас мы лучше понимаем, что происходит, просто не знаем, сколько времени это продлится. Но в любом случае здорово пообщаться с ребятами”.

Купер отреагировал на мнение форварда “Бостон Брюинз” Брэда Маршана, сказавшего, что более молодые и техничные команды вроде “Тампы” и “Торонто Мэйпл Лифс” быстрее наберут форму, чем более возрастные команды.

“Брэд – просто лучший, – заявил Купер. – Мне лишь известно, что “Бостон” занимает первое место в лиге на данный момент, а также лидирует практически в каждой статистической категории, включая очки. На самом деле я думаю, что отдых помогает командам, которые накрутили больший километраж. То есть, по сути, едва ли есть какая-то разница. Каждая команда талантлива и обладает хорошими игроками. А если совсем серьезно, то перерыв позволил ряду первоклассных игроков восстановиться от травм и полностью поправить здоровье”.

Что касается “Лайтнинг”, то Купер сказал, что игроки занимаются по индивидуальной программе, и их физическая форма не должна вызывать беспокойство. Его больше интересует, будет ли команда готова к возвращению с психологической точки зрения.

“Наши ребята – прекрасные спортсмены, и они работают каждый сам по себе, – сказал Купер. – Конечно, невозможность тренироваться на льду является проблемой. Но игроки поддерживают себя в прекрасной форме. Меня больше волнует психологическая сторона ситуации. В какой ментальной форме игроки выйдут с паузы и будут ли они готовы закончить то, что было начато. Наверное, сейчас неизвестность сменилась небольшим чувством грусти. Но я верю, что в конце туннеля есть свет. Восстановление будет медленным, но мы должны вернуться к нормальности. Я знаю, что лига и комиссионер Гэри Беттмэн делают всё, что в их власти, чтобы исследовать возможные сценарии возвращения хоккея. Все это хорошие новости. Ребята знают, что весенний хоккей будет. Просто он сместится на лето”.