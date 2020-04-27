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Хоккей

100 лет назад определился первый олимпийский чемпион по хоккею

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня исполнилось 100 лет первому олимпийскому золоту в хоккее с шайбой – в 1920 году в финале сборная Канады разгромила Швецию со счетом 12:1. Канадскую сборную представлял обладатель Кубка Аллана «Виннипег Фэлконс».

Первый в истории розыгрыш олимпийских медалей в хоккее прошел на летних Играх в бельгийском Антверпене, первая зимняя Олимпиада состоялась четыре года спустя.

Про сорт здесь.

По тогдашней системе розыгрыша сборная Швеции не получила серебро, а приняла участие в дополнительном турнире. В результате серебро турнира завоевала команда США, а бронзу – Чехословакия.

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Канада на турнире провела три матча, в первом разгромила Чехословакию (15:0), а в полуфинале одолела США (2:0).

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси

Источник: uhl.ua

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