«Что слушают хоккеисты?» с Михаилом Геворкяном

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард МХК «Динамо» Михаил Геворкян:

Про сорт здесь.

AC/DC – Are You Ready



Игорь Скляр – Комарово



Vorny – В хоккее



Ego – Runway



Future Drake – Life Is Good





Nerieš – Viac



Анна Герман – Катюша







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