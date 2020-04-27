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Хоккей

«Что слушают хоккеисты?» с Михаилом Геворкяном

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард МХК «Динамо» Михаил Геворкян:

«Что слушают хоккеисты?» с Михаилом Геворкяном

Про сорт здесь.

AC/DC – Are You Ready

Игорь Скляр – Комарово

Vorny – В хоккее

Ego – Runway

Future Drake – Life Is Good

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Nerieš – Viac

Анна Герман – Катюша


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Источник: uhl.ua

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