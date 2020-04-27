«Что слушают хоккеисты?» с Михаилом Геворкяном

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард МХК «Динамо» Михаил Геворкян:
Про сорт здесь.
AC/DC – Are You Ready
Игорь Скляр – Комарово
Vorny – В хоккее
Ego – Runway
Future Drake – Life Is Good
Nerieš – Viac
Анна Герман – Катюша
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Источник: uhl.ua