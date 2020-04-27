В КХЛ могут не определить чемпиона по итогам сезона 2019/20

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига может не распределять места по итогам сезона 2019/20, поскольку плей-офф не доигран из-за пандемии коронавируса.

– Взвешиваем все плюсы и минусы. Решение будет принято в ближайшее время. Есть ли вероятность отказа от распределения мест? Поскольку плей-офф не доигран, такой вариант есть, – цитирует Морозова РБК.

Про сорт здесь.

Напомним, что сезон 2019/20 в КХЛ был приостановлен, а позднее завершен после первого раунда Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.