Хоккейная Лига чемпионов отложила начало сезона на один месяц

Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов в следующем сезоне пройдёт без группового этапа. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса и неопределённостью в отношении профессиональных спортивных соревнований по всей Европе, правление Лиги чемпионов приняло решение отложить начало сезона на один месяц до 6 октября. Это решение повлекло за собой изменение формата проведения турнира. В следующем сезоне Лига чемпионов будет разыграна по плей-офф-системе.

— Хоккейная лига чемпионов – это общеевропейское соревнование с участием 13 стран. Этоозначает, что мы зависим от решений и правил, установленных 13 различными правительствами.





Команды должны иметь возможность путешествовать, и наша цель состоит в том, чтобы играть только со зрителями на аренах.По этой причине и из-за высокой степени неопределенности на всем континенте мы решили действовать упреждающе и не рисковать, требуя срочных изменений ближе к первоначальной дате начала. – сказал президент хоккейной Лиги чемпионов Питер Занер.

Отметим, что в минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.