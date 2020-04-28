Кирилл Кучер: «После поражений стараемся исключить те ошибки, которые привели к плохому результату»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 27 апреля,на все вопросы болельщиков отвечал вратарь «Белого Барса»Кирил Кучер.

— С чего начинался твой хоккейный путь? В какой школе начинал и кто был твоим первым тренером?

— Я начинал в школе киевского «Сокола» – там я занимался с 9 до 12 лет. У меня осталось очень много приятных воспоминаний с того времени. Моим первым тренером был Алексей Юрьевич Никулин, но с ним мне не удалось много поработать, так как я слишком поздно пришел в хоккей.

Он очень хороший тренер и поставил на коньки многих ребят, которые сейчас тоже играют в УХЛ. Но, лично для меня тренером, который сделал моё становление в хоккее останется Савченко Андрей Николаевич.



— Почему выбрал амплуа вратаря? Не хотел бы себя попробовать в качестве полевого игрока?

— В хоккей я пришёл достаточно поздно – в 9 лет. Тогда уже все ребята в команде умели хорошо кататься, бросать. Они даже на то время уже принимали участие в разных турнирах, играли товарищеские игры. И тогда тренер мне сказал, что я не успею догнать всех остальных ребят, и единственный выход – это становиться на ворота.

Мне тогда выдали всю вратарскую амуницию и, если честно, мне понравилось. Хотя первый месяц я катался как полевой игрок и хотел быть защитником, так как у меня были большие габариты. Даже сейчас я иногда думаю, что у меня бы хорошо получалось играть в защите.

— Каким был самый приятный момент для тебя в этом сезоне?

— Таких моментов в этом году было достаточно много. Например, мы дважды обыграли «Донбасс» и выиграли у «Кременчука». К тому же в этом году меня вызывали в сборную – этот момент тоже можно записать в список приятных.

Конечно, мы могли сыграть и лучше, но это все равно для меня приятный момент и я был горд представлять честь своей страны на международных турнирах.

— Что можешь сказать про болельщиков «Белого Барса»?

— Наши болельщики самые лучшие и самые искренние. Они поддерживают нас при любых раскладах и результатах, всегда остаются с нами. При чем не важно – хорошо мы сыграли или плохо – они всегда будут гнать команду вперед.

Наши фанаты всегда за нас болеют – он начала и до конца. Поэтому я считаю, что наши болельщики лучшие. По крайней мере я за всю свою карьеру еще не встречал такой поддержки, как в Белой Церкви.

—«Днепр» так и остался единственной командой, которую«Белый Барс» не смог обыграть. Как думаешь, были ли у вас шансы на победу в матчах против “щук”?

— Несмотря на то, что мы так и не смогли их обыграть, но много наших встреч заканчивались и в овертаймах и по буллитам. Получается, что постоянно нам чего-то не хватало.

Матчи у нас проходили всегда в одну-две шайбы и в постоянной борьбе, но на завершающих этапах«Днепр» оказался более мастеровитым и победы оставались за этой командой.

— Как оценишь четвертьфинал против «Ледяных Волков»? Каким он был для «Белого Барса»?

— Самое главное, что мы прошли дальше в полуфинал и выполнили задачу «минимум». Вообще у нас стояла цель выиграть четвертьфинал в два матча, но вышло так, как вышло.Первую игру мы сыграли уверено и выиграли. И по идее, при всем уважении в «Ледяным Волкам», но мы должны были заканчивать эту серию уже после второго матча. Но ребята тоже проявили характер и смогли сравнять счёт.

Повлияло еще и то, что нам было сложно осознать, что мы играем при пустых трибунах. «Ледяные Волки» первый матч 1/4 играли при своих полных трибунах, ведь у них к концу “регулярки” стало ходить очень много болельщиков. Поэтому на матче в Белой Церкви для нас пустые трибуны были шоком и трудно было приспособиться к таким условиям на арене. Даже эмоций никаких не было.

Тренеры нас предупреждали перед вторым матчем, что если мы расслабимся хоть на минуту, то у нас будут проблемы. И они оказались правы. На третьем матче нам тоже очень не хватало болельщиков, но мы понимали, что у нас нет выбора и нужно выигрывать. Ребята в команде сделали все для того, чтобы победить.Тот матч мы провели достаточно уверено, но надо отдать должное «Волкам» – они в третьем периоде показали характер, сравняли счёт и перевели игру в овертайм. Но на первой же минуте мы добились своего и вышли в плей-офф.

Это матчи решающей стадии чемпионата, когда никто не зовёт отдавать победы и готовы идти до конца. Но мы все же оказались сильнее.

— Какие твои ожидания от будущего плей-офф и нового сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч?

— Ожидания от будущего плей-офф, конечно, большие. Печально, что мы не смогли доиграть его сейчас. Мы рассчитывали показать «Кременчуку» зубы и хорошо с ними сыграть. Я уверен, что мы бы дали им хороший бой в полуфинале и у нас были хорошие шансы выйти в финал. Мы только недавно узнали, чтоплей-офф возобновится с 1-го сентября, поэтому будем готовиться.

Сейчас все ребята из нашей команды занимаются дома индивидуально и стараются держать себя в хорошей форме. А ближе к старту сезона, я думаю, у нас будут сборы, на которых мы пройдем достаточно хорошую подготовку, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионата.

От нового сезона пока нет конкретных ожиданий, потому что в голове только предстоящий плей-офф. И дальше еще слишком рано загадывать.



— Как думаешь, трудно ли командам будет начинать сразу с розыгрыша плей-офф?

— Я думаю, да. Во-первых, у всех уже будут не те эмоции. А, во-вторых, будут совершенно не та физическая форма и не те кондиции, которые были к концу регулярного чемпионата. По ходу сезона команды планомерно и постепенно подготавливаются к стадии плей-офф, и у игроков готов и организм, и голова к решающим играм.

После такого длинного перерыва трудно вкатиться заново. Я думаю, что сборы для всех команд будут очень тяжелыми и за счёт этого будет достаточно трудный плей-офф.



— Насколько изменился уровень команд в чемпионате УХЛ-Пари-Матч по сравнению с прошлым сезоном?

— В этом году уровень чемпионата был сильнее и интереснее предыдущего. Команды хорошо усилились и собрали мощные составы, за счёт чего было много интересных матчей. Команды верхней тройки шли плече к плечу фактически всю “регулярку”, отбирали друг у друга очки. У нас удалось ни один раз отнять очки у лидеров.

Так что могу сказать, что уровень команд действительно вырос по сравнению с прошлым годом и думаю, что дальше будет продолжаться также.

— Какие слова в раздевалке после поражений говорит тренер? Трудно после проигрышей снова выходить на лед?

— Конечно, после поражения тренер будет недоволен (улыбается). Обычно тренер нам указывает на ошибки и мы разбираем матч, чтобы проработать свои промахи.

Сложно ли выходить на лед после поражений? Да, особенно после крупных проигрышей на следующую тренировку иногда даже желания нет выходить. В голове непонятные мысли, смешанные чувства и ты понимаешь, что мог сыграть гораздо лучше.

Но, как говорит наш тренер: «Не расстраивается и работаем дальше». Поэтому после поражений стараемся исключить те ошибки, которые привели к плохому результату.

— От куда в «Белом Барсе» появилась традиция после победных матчей оригинально благодарить болельщиков за поддержку? Вы заранее решаете, что конкретно будете делать?

— Сама традиция в команде появилась еще до того, как я пришёл в «Белый Барс». В прошлом году за это отвечал капитан команды Евгений Тимченко, а в этом – Владислав Куцевич, Максим Ядловский и Сергей Бабинец.

Заранее мы никогда не договариваемся, что конкретно будем делать, а уже после выигранного матча ребята между собой договариваются и рассказывают всей команде, что мы будем делать.



— «Белый Барс» – это клуб с опытом?

— Да, конечно. У нашей команды достаточно долгая история и этим летом клубу исполнится уже 11 лет. Я думаю, что из-за этого «Белый Барс» и является опытным клубом.

Да, у нас достаточно молодая команда, но это внутрення политика клуба – развивать молодых хоккеистов и давать украиснкому хоккею новые кадры.

— Есть ли у тебя какие-то суеверия или традиции перед матчами?

— Как таковых суеверий у меня нет, но недавно за собой заметил, что во время каждой паузы в игре протираю клюшкой снег во вратарской зоне. Но это скорее не традиция, а привычка уже.

Единственное, что могу вспомнить из суеверий – я не люблю, когда кто-то трогает мою форму и экипировку перед игрой, переступают через щитки и клюшку.Но мне кажется, что такое есть почти у всех вратарей.

— Как ты поддерживаешь форму во время карантина?

— Я делаю стандартные упражнения на земле, так как особо вообще никуда не выхожу. Так что я занимаюсь дома, растягиваюсь и держу себя в форме в тех условиях, которые сейчас есть. Делаю отжимания, приседания, тренируюсь с мячиками.

Самое главное, что у меня есть желание тренироваться, а остальное уже приложится.

— Твой младший брат занимается баскетболом, а ты – хоккеем. Сами выбирали себе виды спорта?

— Так получилось, что когда мой младший брат родился, я уже занимался хоккеем. И когда брату было где-то 4-5 лет родители тоже хотели отдать его в хоккей, но у него были проблемы с коленями и из-за этого с этим видом спорта не сложилось.

А в баскетбол он сам захотел пойти, хотя ростом или габаритами он никогда не выделялся. Брат сам пошёл заниматься и буквально за год вытянулся, и даже стал выше, чем я. К тому же, для 16-ти лет, у него уже очень неплохие результаты. Так что будем надеяться, что они и дальше продолжит в том же духе.

— Что можешь пожелать болельщикам и команде в период карантина?

— Могу пожелать всем здоровья, понимания и терпения. Сейчас нужно придерживаться карантина, как можно чаще мыть руки, следить за собой и своим здоровьем. К тому же желаю всем позитива и поменьше негативных новостей и проблем. Я надеюсь, что скоро это закончится ив сентябре нас ожидает плей-офф и старт нового сезона.

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