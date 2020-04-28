«Курбадс» выходит из состава Латвийской лиги

Президент ХК«Курбадс»Андис Пиканс объявил, что клуб не будет участвовать в следующем сезонеЛатвийской хоккейной лиги. Сезон 2019/20 стал седьмым для клуба в этом турнире.



— Пришло время перевести дух, понять приоритеты и с нетерпением ждать новой революции. Мы поднялись на высокую гору за семь сезонов и дважды достигли вершины. Пришло время вкладывать всю энергию в новое поколение, – отметил руководитель команды.



Также Пиканс упомянул две основные причины выхода клуба из лиги: разные взгляды на латвийский хоккей с местной Федерацией и финансовую ситуацию в компании-спонсоре команды, которая пострадала от пандемии коронавируса.

— Глобальная ситуация такова, что в настоящее время закрывается ряд автомобильных заводов, что подрывает всю транспортную цепочку. Понятно, что будет рецессия, и мы должны подготовиться к ней. Нам нужно заботиться о наших работниках, чтобы их можно было спасти и поддержать.



Определенно, возможность возвращения клуба в латвийскую лигу существует.Будем ждать, когда все станет лучше. Мы обязательно будем следить за тем, что происходит в латвийском хоккее и в будущем мы будем рады вернуться.-добавил Пиканс.



«Курбадс» играл в Латвийской хоккейной лиге с 2014 года и в каждом из предыдущих шести сезонов смог выйти в финал, став чемпионом в2017и2018 годах. Отметим, что в сезоне 2018/19 латвийский клуб был в числе противников донецкого «Донбасса» во втором раундеКонтинентального кубка – тогда в решающем матче за выход в третий раунд дончане уступили«Курбадсу» со счётом 1:2.