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«Неман» в четвертый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт хоккейной Лиги чемпионов сообщает, что гродненский«Неман»получил последнюю«уайлд-кард» от организаторов турнира и стал 32-м участником следующего розыгрыша соревнований.

«Неман» получил специальное приглашение как вторая команда по итогам регулярного чемпионата белорусской Экстралиги и заменит словацкого представителя«Банску Быстрицу», которая снялась из-за проблем с инфраструктурой. Весь следующий сезон она проведет на небольшом катке из-за реконструкции домашней арены.

— «Неман» доказал, что является сильной командой, в прошлых розыгрышах бросив вызов лучшим европейским клубам. Они уже побеждали такие мощные клубы как «Цуг», «Адлер Маннгейм» и одного из чемпионов минувших розыгрышей «Ювяскюлю», – сказал президент ХЛЧ Петер Занер.

Отметим, что «Неман» в четвертый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Ранее команда из Гродно никогда не выходила в плей-офф, носледующий розыгрыш турнира стартует с этой стадии.

Источник: uhl.ua
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