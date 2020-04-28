Официальный сайт хоккейной Лиги чемпионов сообщает, что гродненский«Неман»получил последнюю«уайлд-кард» от организаторов турнира и стал 32-м участником следующего розыгрыша соревнований.

«Неман» получил специальное приглашение как вторая команда по итогам регулярного чемпионата белорусской Экстралиги и заменит словацкого представителя«Банску Быстрицу», которая снялась из-за проблем с инфраструктурой. Весь следующий сезон она проведет на небольшом катке из-за реконструкции домашней арены.

— «Неман» доказал, что является сильной командой, в прошлых розыгрышах бросив вызов лучшим европейским клубам. Они уже побеждали такие мощные клубы как «Цуг», «Адлер Маннгейм» и одного из чемпионов минувших розыгрышей «Ювяскюлю», – сказал президент ХЛЧ Петер Занер.



Отметим, что «Неман» в четвертый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Ранее команда из Гродно никогда не выходила в плей-офф, носледующий розыгрыш турнира стартует с этой стадии.