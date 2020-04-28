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Стал известен полный список участников хоккейной Лиги чемпионов в сезоне 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня стало известно, что в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов примут участие 32 клуба. Также руководство Лиги чемпионов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки решилось на смену формата турнира -будет отменен групповой этап, а турнир будет состоять только из розыгрыша плей-офф.

32 участника турнира изначально поделятна 16 пар, а розыгрыш будет проходить по олимпийской системе вплоть до финала. Каждая серия будет состоять из двух матчей дома и на выезде, победитель определится по общему счету двух матчей.

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Также были изменены и даты старта Лиги чемпионов 2020/21 – начало турнира перенесено с 3 сентября на 6 октября. Но если ситуация не улучшится, первый игровой день турнира могут отсрочить еще на месяц. Финал ЛЧ 2020/21 запланирован на 9 февраля.

Список участников хоккейной Лиги чемпионов в будущем сезоне:

  • Беларусь: «Юность» (обладатель Кубка Президента),«Неман».
  • Великобритания: «Кардифф Дэвилз» (лидер регулярки)
  • Германия: «Ред Булл Мюнхен» (победитель регулярки), «Адлер Мангейм», «Штраубинг Тайгерз», «Айсбэрен»
  • Дания: «Ольборг» (победитель регулярки), «Сендерюске» (победитель Континентального кубка).
  • EBEL: «Ред Булл Зальцбург» (победитель регулярки), «Больцано», «Вена Кэпиталз».
  • Норвегия: «Ставангер» (победитель регулярки).
  • Польша: «Тыхы» (победитель регулярки).
  • Финляндия: «Кярпят» (победитель регулярки), «Лукко», «Таппара», «Ильвес».
  • Франция: «Гренобль» (победитель регулярки).
  • Чехия: «Либерец» (победитель регулярки), «Тршинец», «Спарта».
  • Швейцария: «Цюрих» (победитель регулярки), «Цуг», «Давос», «Серветт», «Биль».
  • Швеция: «Фрелунда» (действующий победитель ЛЧ), «Лулео» (победитель регулярки), «Фэрьестад», «Регле», «Шеллефтео».
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    Источник: uhl.ua
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