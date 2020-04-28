Стал известен полный список участников хоккейной Лиги чемпионов в сезоне 2020/21

Сегодня стало известно, что в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов примут участие 32 клуба. Также руководство Лиги чемпионов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки решилось на смену формата турнира -будет отменен групповой этап, а турнир будет состоять только из розыгрыша плей-офф.
32 участника турнира изначально поделятна 16 пар, а розыгрыш будет проходить по олимпийской системе вплоть до финала. Каждая серия будет состоять из двух матчей дома и на выезде, победитель определится по общему счету двух матчей.
Также были изменены и даты старта Лиги чемпионов 2020/21 – начало турнира перенесено с 3 сентября на 6 октября. Но если ситуация не улучшится, первый игровой день турнира могут отсрочить еще на месяц. Финал ЛЧ 2020/21 запланирован на 9 февраля.
Список участников хоккейной Лиги чемпионов в будущем сезоне:
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