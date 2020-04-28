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Хоккей

Выстрелы по девяткам, сольные проходы и обманные маневры: топ-10 шайб сентября

Николай ПисаревНет комментариев
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Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти стартовый месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и посмотреть самые красивые шайбы первого осеннего месяца.

В топ-10 шайб сентября сезона 2019/20 попали самые зрелищные голы – от сольных проходов и индивидуальной техники до мощных бросков от синей линии.

Про сорт здесь.

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В подборке представлены:

  • Мощный бросок от синей линии от защитника«Донбасса» Александра Яковлева;
  • Удачное и своевременное подключение в атаке от защитника кременчужанВладислава Грицких;
  • Красивый сольный проход от юного форварда«Ледяных Волков»Бориса Андрющенко;
  • Шайба в одно касание от Игоря Шаманского в составе«Белого Барса»;
  • Выход один в ноль от защитника«Кременчука»Ильи Бабрусевав меньшинстве;
  • Точное попадание в дальнюю девятку на добивании от форварда«Днепра»Александра Каракулько;
  • Пас в падении и отличное добивание отДмитрия Колядинскогов составе киевских«Ледяных Волков»;
  • Гол из-за ворот в ближний угол от нападающего«Кременчука»Алексея Вороны;
  • Пушечный выстрел с ближней дистанции от форварда«Донбасса»Александра Костикова;
  • Результативный бросок с неудобной руки от игрока«Белого Барса»Рината Дурдыева.
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    Смотрите топ-10 лучших шайб сентября сезона 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч:


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    Источник: uhl.ua

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