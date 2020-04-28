Выстрелы по девяткам, сольные проходы и обманные маневры: топ-10 шайб сентября

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти стартовый месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и посмотреть самые красивые шайбы первого осеннего месяца.
В топ-10 шайб сентября сезона 2019/20 попали самые зрелищные голы – от сольных проходов и индивидуальной техники до мощных бросков от синей линии.
Про сорт здесь.
В подборке представлены:
Смотрите топ-10 лучших шайб сентября сезона 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч:
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Источник: uhl.ua