Уорд завершил карьеру игрока НХЛ

Форвард Вашингтона Джоэль Уорд.

В понедельник Джоэл Уорд объявил о завершении карьеры игрока НХЛ.

“Мне очень нравилось играть, – сказал 39-летний нападающий, в последний раз вышедший на лед в лиге в сезоне 2017-18 годов в составе “Сан-Хосе Шаркс”. – Хоккей был добр ко мне, я всем доволен. Я принял участие в большем количестве матчей, чем ожидал. Я доволен временем, которое провел в лиге”.

Уорд дал понять, что хотел бы остаться в хоккее. Он готов стать тренером или помогать решать вопросы расовой или сексуальной толерантности в этом виде спорта.

По его словам, он уже обсуждал с “Шаркс” перспективы сотрудничества, но сейчас переговоры приостановлены в связи с паузой в сезоне, объявленной 12 марта из-за пандемии коронавируса.

“Я несколько раз накоротке обсуждал с “Шаркс” эти вопросы, – сказал он. – Мы затрагивали несколько областей, в которых мы могли бы работать вместе. Я сказал им, что хотел бы однажды выйти с ними на лед, если это возможно. Если не получится, то хотел бы остаться в системе клуба. Надо подождать и посмотреть, что будет после (паузы)”.

Уорд не выходил на драфт и первый профессиональный контракт заключил 4 декабря 2005 года с клубом АХЛ из Хьюстона, который входил в систему “Миннесота Уайлд”. До этого он провел четыре сезона в команде Университета провинции Остров принца Эдварда. 27 сентября 2006 года его подписали уже “Уайлд”. В общей сложности Уорд отыграл в НХЛ 11 сезонов, выступая за “Миннесоту”, “Нэшвилл Предаторз”, “Вашингтон Кэпиталз” и “Шаркс”. В 726 играх регулярных чемпионатов он набрал 304 (133+171) очка, дважды забрасывал больше 20 шайб за сезон: в чемпионате 2013-14 годов в составе “Кэпиталз” (24) и через год, выступая за “Шаркс” (21, 2015-16).

Уорд также заработал репутацию игрока плей-офф, записав на свой счет 52 (22+30) балла за результативность в 85 поединках розыгрыша Кубка Стэнли. В частности, именно его гол в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф 2012 года похоронил надежды “Бостон Брюинз” защитить титул обладателя Кубка Стэнли. Уорд тогда выступал за “Вашингтон”.

“Я помню, что (нападающий “Бостона”) Бенуа Пульо забросил шайбу в нашу зону, и все отправились на смену, – рассказывал Уорд в феврале в интервью NHL.com. – (Мой партнер по тройке) Майк Кнубл перехватил шайбу, и вместо того, чтобы покатиться на скамейку запасных, мы решили убежать в атаку и организовали выход вдвоем на одного соперника”.

В 2016 году Уорд помог “Шаркс” выйти в финал Кубка Стэнли, набрав 13 (7+6) очков в 24 играх. “Сан-Хосе” проиграл ту серию “Питтсбург Пингвинз” за шесть встреч.

“Это все приятные воспоминания о тех временах, когда я играл, – сказал он в понедельник. – Я всем доволен и сейчас провожу время с семьей”.

Уорд благодарен судьбе за шанс сыграть в одной команде с такими великими хоккеистами, как Александр Овечкин (“Кэпиталз”), Джо Торнтон (“Шаркс”) и Ши Уэбер, с которым он выступал за “Предаторз”.

“Все это порой кажется мне нереальным, – говорит хоккеист. – Я всего лишь надеялся, что у меня однажды будет шанс попасть в лигу. А тут я выхожу на площадку с этими ребятами, мы были в одной команде, стали друзьями. В детстве я о таком даже не мечтал”.

В сентябре 2018 года Уорд, игравший под 42-м номером в честь легенды бейсбола Джеки Робинсона, был в тренировочном лагере “Монреаль Канадиенс”, но не пробился в состав.

В течение последних двух лет ни один из клубов лиги не проявил интерес к Уорду, и тогда спортсмен объявил родным и друзьям, что завершает карьеру, хотя делает это неохотно.

“Я пытался тянуть время, – говорит он. – Пытался искать варианты, но ничего из этого не вышло. Мне было хорошо дома. Я понимал, что все закончилось. И вот я решил объявить об этом официально, чтобы все знали: я завершаю карьеру”.

Его заявление также означает, что он приступает к поиску работы в хоккее в ином качестве. Он готов делиться приобретенным опытом с молодежью.

“У меня были отличные учителя, тренеры, я многому научился, и будет неправильно, если все эти знания останутся при мне, – сказал он. – Я играл в командах с разными взглядами на хоккей, испытал на себе все. Мне везло: я играл в ведущих тройках и выходил на лед в четвертых звеньях, встречался с легендарными людьми в хоккее”.

Уорду интересно заниматься развитием хоккея в районах, где живут преимущественно афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки, а также бороться с проявлениями расизма в этом виде спорта.

Он хорошо знает, с чем приходится сталкиваться спортсмену с темным цветом кожи, и никогда не забудет расистские высказывая в свой адрес в соцсетях после гола в овертайме, который он забил в ворота “Бостона” в 2012 году.

Будучи игроком “Вашингтона”, Уорд огромное удовольствие получил от сотрудничества с хоккейным клубом Fort Dupont. Эта молодежная команда во главе с тренером Нилом Хендерсоном ориентирована в первую очередь на представителей национальных меньшинств.

В декабре Хендерсона ввели в Зал хоккейной славы США. Он стал там первым афроамериканцем.

“Я бы хотел активнее работать в таких районах по любым вопросам в любом качестве. Мне также хотелось бы помочь лиге в решении этой проблемы”, – говорит Уорд.