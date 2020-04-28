Знаете ли Вы: Какие команды из топ-3 обыгрывал «Белый Барс»?

Знаете ли вы, какие команды из топ-3 чемпионатаобыгрывал белоцерковский«Белый Барс»?

В сезоне 2019/20 регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Барсы» трижды обыгрывали команды из топ-3. Дважды – «Донбасс» и один раз – «Кременчук».



«Белый Барс» – «Донбасс» 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)



Шайбы: 0:1Белухин (Матерухин, Коренчук – бол.), 19:38,1:1Куцевич (Бородай, Васильев), 25:40,1:2Матерухин (Карпенко, Яковлев), 39:09,2:2Бабинец (Куцевич – бол. 5х3), 50:28,3:2Куцевич (Шиманский) – 61:08.

Про сорт здесь.

«Донбасс» – «Белый Барс» 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)



Шайбы: 0:1– Бабинец (Алексюк) 00:22,0:2– Благой (Куцевич), 05:11,0:3– Благой, 13:09,0:4– Панченко (Куцевич – Лесников), 16:37,1:4– Шишлянников (Буценко – Никифоров), 32:56,1:5– Панченко (Алексюк), 37:53,2:5– Милёхин, 44:04,2:6– Бабинец, 48:24,3:6– Подзиньш, 50:44,3:7– Благой, 55:27.

«Белый Барс» — «Кременчук» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)





Шайбы: 1:0Благой (Таран, Гребеник), 54:24;2:0Благой (Ядловский, Кучер – пустые ворота), 59:42.

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