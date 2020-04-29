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Хоккей

Железобетонные нервы и острый перец: Григорян выполнил челлендж баттла «Без клюшек» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно сТМ«Parimatch»продолжают цикл онлайн-баттлов«Без клюшек»наYoutube-канале УХЛ, чтобы не только весело и с юмором проводить время на карантине, но и как можно чаще общаться с любимыми спортсменами.

25 апреля, в онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – не вставая с диванов, свои виды спорта защищалиигрок ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

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После баттла защитник “горожан” выполнил условия челленжда от своего оппонента и съел острый перец, продемонстрировал свою железную закалку.

Напомним, что завтра, 29 апреля, в 19:00 в очередном выпуске онлайн-баттла «Без клюшек» наYoutube-канале УХЛвстретятся нападающий «Днепра»Денис Василенкови защитник«Донбасса»Филипп Пангелов-Юлдашев.

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Источник: uhl.ua
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