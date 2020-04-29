Круг хочет оставить след в истории “Бостона”

Круг перед матчем

Когда в прошлом сезоне Тори Круг и “Бостон Брюинз” дошли до финала Кубка Стэнли, защитник получил представление о том, что может стать тем, кем хотел бы стать.

“Речь о потенциале моей игры, – сказал Круг во вторник в мэрии на встрече с держателями сезонных абонементов, организованной “Брюинз”. – На протяжении очень долгого времени – с тех пор, как я поставил подпись в контракте, – меня считали только атакующим защитником. Очень и очень долго я с этим стереотипом боролся. Как всегда говорит тренер Брюс Кэссиди, я хочу, чтобы меня запомнили универсальным игроком. Мне хочется, чтобы обо мне говорили, как о Патрисе Бержероне и Здено Харе, чтобы мое наследие было таким же, как у Брэда Маршана и Давида Пастрняка, которые работают над этим постоянно, день за днем. Мне хочется быть в этом ряду”.

Большое влияние на Круга оказал Хара, хотя стили их игры отличаются.

“Честно говоря, он повлиял на мою карьеру как никто другой, особенно в этом городе, – заявил Круг. – Забавно, потому что люди постоянно спрашивают, могу ли я у него чему-то научиться, ведь я на целый фут ниже – его 206 см против моих 176. Типа, как можно научиться у него чему-то? Но с первого дня я заметил его профессионализм и подготовку, и в этом я стремлюсь быть на него похожим”.

Круг разговаривает с Харой перед каждым матчем, обсуждая тенденции игры, на что стоит обратить внимание, делясь мыслями о том, что Хара благодаря долгому выступлению в лиге успел узнать о соперниках.

“С точки зрения подготовки к матчам он оказал на меня огромное влияние, – сказал Круг. – Для меня была большая честь сидеть рядом с ним в раздевалке в старом TD Garden и учиться чему-то тут и там”.

Однако создание такого же наследия, как у Хары, Бержерона и Маршана в Бостоне не гарантировано Кругу, который после окончания этого сезона может стать неограниченно свободным агентом.

С 12 марта, когда из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был поставлен на паузу, дискуссии о новом контракте не продвинулись, но Круг говорит, что хочет остаться в “Бостоне”, где он провел всю карьеру с марта 2012 года, когда подписал договор с “Брюинз” как незадрафтованный свободный агент после выступления за Мичиганский университет.

За семь полных сезонов в “Бостоне” Круг набрал 337 (67+270) очков в 523 матчах регулярных сезонов, в том числе 49 (9+40) очков в 61 игре этого чемпионата. Это лучший результат среди игроков обороны “Брюинз”.

“Никаких переговоров не было, – сказал Круг. – Я был к этому готов, потому что кругом царит неизвестность. Никто не знает, как текущая ситуация отразится на лиге в финансовом плане, а также на каждой команде. Это еще предстоит выяснить. Так что я ничего и не ожидал”.

Однако Круг все еще надеется, что что-то может получиться, так что пытается сохранять терпение, несмотря на сложности нахождения в неизвестности. Он изначально думал, что получит ответ к 1 июля, но сейчас не знает, когда поймет, где он будет играть в следующем сезоне. Но это также позволяет ему дольше подумать о возможных вариантах.

“Конечно, это помогает, – сказал Круг. – Я давно говорил, что хочу быть частью этого коллектива, этой раздевалки и этого города. Для нас это место стало домом, и мы его любим. Раньше вы слышали, как лаял Фенвэй. Мы назвали нашу собаку Фенвэй. Что может быть еще более бостонское?