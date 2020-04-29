Вадим Мазур провел третью домашнюю тренировку для болельщиков

Телеканал XSPORTи ХК «Донбасс» запустили совместный проект«Уроки физкультуры у тебя дома»-действующие чемпионы Украины показывают всем болельщикам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья.

Ежедневно на официальном сайте ХК «Донбасс», а такжегруппах «Донбасса»иXSPORTв социальных сетях будут появляться видеоролики с тренировками.

Третье занятие провел нападающий «Донбасса»Вадим Мазур



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