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Хоккей

Вадим Мазур провел третью домашнюю тренировку для болельщиков

Николай ПисаревНет комментариев
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Телеканал XSPORTи ХК «Донбасс» запустили совместный проект«Уроки физкультуры у тебя дома»-действующие чемпионы Украины показывают всем болельщикам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья.

Ежедневно на официальном сайте ХК «Донбасс», а такжегруппах «Донбасса»иXSPORTв социальных сетях будут появляться видеоролики с тренировками.

Третье занятие провел нападающий «Донбасса»Вадим Мазур

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Источник: uhl.ua
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