Выбитые зубы как визитная карточка хоккея

Что такое хоккей на уровне ассоциаций? Об этом нужно спрашивать, в первую очередь тех, кто не имеет ничего общего с этим видом спорта. Бабушку, которая разве что в молодости видела по телевизору Третьяка, или сестру, которая в детстве бесилась, когда ты на целый день занимал компьютер, чтобы «пошпилить» в легендарный NHL 05.

Но на наш вопрос, скорее всего, они ответят одинаково. По крайней мере, в топ-3 логического ряда будет слово «зубы». Отсутствующие зубы так прочно ассоциируются с хоккеем на протяжении многих десятилетий, что стали стереотипом даже для самих игроков.

Зубы, а точнее, выбитые зубы – такой же самый атрибут хоккея, как клюшки, шайбы и драки. Это самая распространенная травма в хоккее, и, если бы мы преследовали цель собрать все беззубые улыбки в мировом хоккее, то, наверное, оставшегося времени на карантине не хватило бы.



Избежать этой травмы за всю карьеру не удается практически никому. По крайней мере, почти невозможно это сделать, преследуя эту цель преднамеренно. В голову приходят два варианта: быть вратарем или постоянно играть в специальной маске, прикрепленной к шлему, в которых играют игроки возрастом до 18 лет, что чрезвычайно неудобно.

Однако в остальных же случаях, белозубая улыбка хоккеистов находится под серьезной угрозой. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте и особенно большое внимание лиги, особенно НХЛ, уделяют безопасности, продвинуться в вопросе сохранения зубов хотя бы немного не удалось. И это вряд ли удастся сделать в ближайшее время.



Распространенный стереотип, что от выбитых зубов, может помочь капа, но это большое заблуждение. Она может уберечь от сотрясения мозга или серьезных травм челюсти, но не от выбитых зубов. Однажды менеджер по экипировке «Детройта»Пол Бойербез удивления ответил на этот вопрос:

«Я вытащил зубы прямо из капы. Они просто не предназначены для того, чтобы держать зубы во рту».



Тем не менее, сами хоккеисты очень часто воспринимают свои выбитые зубы как обряд или знак чести. Беззубые улыбки были у таких легенд какГорди Хоу,БоббиХалл,Бобби Кларк,Стэн Микитаи других.



Иногда создается впечатление, что теперь, чтобы считаться такой же хоккейной величиной, одного Кубка Стэнли и других наград мало – нужно подтверждение, что ты отдал для этих успех всего себя.

В одном из матчей финала Западной конференции Кубка Стэнли-2010 против «Сан-Хосе» защитнику «Чикаго»Данкану Китув лицо прилетела шайба (обратите внимание, явно не со скоростью 150 км/ч), и он одномоментно потерял семь зубов, но нучть не расстроился.

«Это все должно остаться на льду. Было бы хуже, если бы мы проиграли», – заявил он.





Спустя несколько месяцев он поднимет над головой заветный кубок.

Канадский защитникДрю Даути, который также дважды выигрывал Кубок Стэнли, видя опыт других хоккеистов, решил даже не начинать носить капу.

«Врачи моей команды хотели, чтобы я ее носил. Но когда мне выбивали два зуба – один шайбой, а второй клюшкой – я не думаю, что капа поможет в таких ситуациях. Но от сотрясений, думаю, она все же обезопасит. Я, вероятно, и должен носить ее, но я никогда этого не делал, так что не хочу начинать и сейчас».

Для кого-то беззубая улыбка стала завершением фирменного образа, как уАлександра Овечкина. Наверное, если сейчас он вставит зуб, то потеряет половину прибыли от рекламных контрактов.

Хотя этот образ для россиянина был завершен только в 2007 году – целый сезон в НХЛ он отыграл со всеми зубами. Но в новом чемпионате уже в первой игре получил клюшкой по лицу от защитника «Атланты»Стива Маккарти, по после игры ему наложили 14 швов и удалили тот самый верхний резец.

«О, теперь я очень горяч. Девчонки будут без ума. Я как воин», – говорил сам Овечкин после операции.



К слову, сейчас у многих клубов есть собственные стоматологи, а на аренах оборудованы полноценные стоматологические кабинеты. Однако вставлять выбитые зубы большинство игроков не спешит. Во-первых, в этом мало смысла – их могут выбить уже в следующей игре, а во-вторых, повторное подобное хирургическое вмешательство уже может нанести серьезный ущерб здоровью.

Кроме того, многие игроки признавались, что косметические зубы ухудшают дыхание во время игры. Поэтому обычно вопрос возвращения недостающих зубов игроки откладывают на потом – после завершения игровой карьеры, а на текущем этапе каждый видит свои плюсы и достоинства в этом.

«Если честно, я уже привык, и это воспринимается больше, как шутка. Если раньше тот, кто меня не знал, как-то побаивался, то сейчас это все переходит в шуточную форму, и всем нравится. Мне уже самому нравится, даже вставлять не хочется, но с точки зрения стоматологии, конечно, нужно. Я думаю, что это уже со временем, когда закончу карьеру», – говорил нападающий «Днепра»Руслан Ромащенко.





Иногда хоккеисты остаются без зубов, делая только первые шаги в хоккее. К примеру, нападающий «Вегаса»Пол Штястныпотерял первый зуб еще в седьмом классе, второй – в колледже. Так что, дебютируя в 2006 году в НХЛ, он уже не обладал голливудской улыбкой и не вставил косметические зубы до сих пор.



Кстати, напоследок еще немного ужаса. Многие видели, как хоккеистам оказывают помощь на прямо на скамейке запасных – что-то шьют, удаляют и тд. Здесь никто не удивляется, что все это делается «по-живому» – без каких-либо анестезий, и игрокам приходится терпеть страшные боли, благо, болевой порог у них достаточно высокий.

Однако то, что даже после матчей в специальных кабинетах все может проходить так же – вот что удивительно. А все дело в том, что анестезия может содержать запрещенные препараты, а быть дисквалифицированным из-за допинга не хочется никому.

Вот, к примеру, что об этом говорил защитникВиталий Атюшовв бытность выступления за магнитогорский «Металлург».

«Анестезия? Нет, ее же не ставят, шьют вживую. Когда мы играли в плей-офф, мне выбили несколько зубов. Клюшку подставил неудачно, шайба попала в нее и отлетела вверх, в лицо. Выплюнул зубы, а когда вернулся в Магнитогорск, пошел вырывать, что осталось. Анестезию колоть было нельзя – допинг. Так меня и мучили. Опустили головой вниз, чтобы удобнее было тянуть. Крокодильи слезы у меня лились, весь мокрый оттуда вышел».



Источник: сайт XSPORT