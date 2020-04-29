Знаете ли Вы: Самая результативная команда в регулярном чемпионате

Знаете ли Вы, какая из команд чемпионата Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч чаще всех отличалась в воротах противника?

Таким достижением в сезоне 2019/20 отметились хоккеисты«Кременчука», забросив в 40 матчах регулярного чемпионата 251 шайбу в ворота противника и оторвавшись по этому показателю от ближайшего преследователя«Донбасса» на 28 голов. Таким образом, кременчужане реализовывали каждыйшестой бросокв створ ворот противника.

Стоит отметить, что именно “горожане” в этом сезоне первыми из всех клубов УХЛ переступили отметку в 100 и 200 заброшенных шайб (голы на счету Дмитрия Созонова и Дмитрия Орлова),а также остались единственной командой, забросившей больше 250 голов.

Из 251 гола 40 шайб кременчужане забросили, играя в большинстве, а 7 голов «Кременчук» отправил в ворота противника в меньшинстве.

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