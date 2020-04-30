«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Олейником



Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал нападающий «Кременчука» Никита Олейник:

—Музыку я слушаю постоянно, особенно когда иду один, а также частоперед играми. В раздевалке слушаю в основном что-то энергичное – заряжает на игру. Причём, в основном, этотакие песни, которые в жизни я вообще не слушаю.

Топ-10 треков от Никиты Олейника

J.Cole – Middle Child



Meek Mill (feat Drake) – Going Bad



6lack – Loaded Gun



21 Savage – A Lot



T-Fest – Молодость



Drake – Marvin’s Room



Lil Skies – Red Roses



Lil skies – I



T-Fest – Скандал



Matrang – Привет



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