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«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Олейником

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал нападающий «Кременчука» Никита Олейник:

—Музыку я слушаю постоянно, особенно когда иду один, а также частоперед играми. В раздевалке слушаю в основном что-то энергичное – заряжает на игру. Причём, в основном, этотакие песни, которые в жизни я вообще не слушаю.

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Топ-10 треков от Никиты Олейника

«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Олейником

J.Cole – Middle Child

Meek Mill (feat Drake) – Going Bad

6lack – Loaded Gun

21 Savage – A Lot

T-Fest – Молодость

Drake – Marvin’s Room

Lil Skies – Red Roses

Lil skies – I

T-Fest – Скандал

Matrang – Привет

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Источник: uhl.ua
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