«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Олейником

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал нападающий «Кременчука» Никита Олейник:
—Музыку я слушаю постоянно, особенно когда иду один, а также частоперед играми. В раздевалке слушаю в основном что-то энергичное – заряжает на игру. Причём, в основном, этотакие песни, которые в жизни я вообще не слушаю.
Топ-10 треков от Никиты Олейника
J.Cole – Middle Child
Meek Mill (feat Drake) – Going Bad
6lack – Loaded Gun
21 Savage – A Lot
T-Fest – Молодость
Drake – Marvin’s Room
Lil Skies – Red Roses
Lil skies – I
T-Fest – Скандал
Matrang – Привет
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