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Хоккей

Дата возобновления сезона еще не названа

Николай ПисаревНет комментариев
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По итогам заседания совместного комитета НХЛ и профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) по возобновлению сезона и в соответствии с информацией, полученной от медиков, федеральных и местных властей, НХЛ и НХЛПА опубликовали следующее заявление о перерыве в сезоне 2019-20 годов:

Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали никаких сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона.

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Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, который вступит в силу после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников клубов периодом самоизоляции.

Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена. Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться по-разному в различных городах, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая. Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен.

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Комитет по возобновлению сезона продолжит проводить заседания на регулярной основе.

Источник: nhl.ru
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