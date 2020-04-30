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Хоккей

Лига чемпионов предлагает болельщикам определить дизайн игровых джерси в сезоне-2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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На сайте Лиги чемпионов стартовало голосование за дизайн игровых джерси на предстоящий сезон.

Изначально в конкурсе участвовало 400 конкурсантов, но в финал вышли четверо лучших. Проголосовать за лучший дизайн формы можно поссылке.

Также на сайте ХЛЧ отмечается, что автор дизайна джерси, который победит в голосовании, также получит VIP-билеты один из матчей в сезоне 2020/21 и возможность встретиться со своей любимой командой, также победителю голосования Лига чемпионов подарит подписанную майку любого клуба, выступающего на турнире.Кроме того, имя победителя будет отображаться на этикетке шеи каждой Джерси в будущем сезоне.

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Источник: сайт хоккейной Лиги чемпионов

Источник: uhl.ua
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