НХЛ продлила договоры о переходах игроков

лого НХЛ

Совет директоров НХЛ одобрил следующие соглашения на сезон 2020-21, которые вступают в силу незамедлительно:

* Однолетние текущие соглашения о трансферах игроков со следующими федерациями/лигами членов ИИХФ: Австрия, Белоруссия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Словакия, Швеция и Великобритания.

* Новое однолетнее соглашение о переходах игроков со Швейцарской хоккейной ассоциацией и лигой Швейцарии.

* Однолетние текущие соглашения с Канадской хоккейной лигой и ее организациями (Хоккейная лига Онтарио, Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Западная хоккейная лига).

Правила подписания контрактов с европейскими игроками вступают в силу незамедлительно.