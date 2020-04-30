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Хоккей

НХЛ продлила договоры о переходах игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Совет директоров НХЛ одобрил следующие соглашения на сезон 2020-21, которые вступают в силу незамедлительно:

* Однолетние текущие соглашения о трансферах игроков со следующими федерациями/лигами членов ИИХФ: Австрия, Белоруссия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Словакия, Швеция и Великобритания.

* Новое однолетнее соглашение о переходах игроков со Швейцарской хоккейной ассоциацией и лигой Швейцарии.

* Однолетние текущие соглашения с Канадской хоккейной лигой и ее организациями (Хоккейная лига Онтарио, Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Западная хоккейная лига).

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Правила подписания контрактов с европейскими игроками вступают в силу незамедлительно.

Источник: nhl.ru
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