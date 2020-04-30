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Хоккей

Очередной выпуск тренировок дома с «Донбассом»

Николай ПисаревНет комментариев
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Телеканал XSPORTи ХК «Донбасс» запустили совместный проект«Уроки физкультуры у тебя дома»-действующие чемпионы Украины показывают всем болельщикам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья.

Ежедневно на официальном сайте ХК «Донбасс», а такжегруппах «Донбасса»иXSPORTв социальных сетях появляются видеоролики с тренировками.

Четвертое занятие провел защитник основной команды «Донбасса»Филипп Пангелов-Юлдашев

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Источник: uhl.ua
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