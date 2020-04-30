PM Education провел очередную встречу в рамках Sports Talk Club

В рамках образовательного проекта PM Education перед украинским спортивным сообществом выступил один из лучших маркетологов Европы, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom Майкл Шер. Очередной Sports Talk Club, организованный торговой маркой Parimatch при поддержке Tribuna.com и Xsport, был посвящен теме спортивного спонсорства.

Гость Sports Talk Club Майкл Шер работает на рынке спортивного спонсорства более 20 лет. Среди его клиентов не только международные компании American Airlines, Shell, Allianz, Indeed, Sony, Toyota, Coca-Cola, P&G, VW, Subway, но и “звёзды” мирового футбола включая господина Пеле.

Несмотря на огромный международный опыт, Майкл отлично знает украинский рынок, так как он родился и учился в Киеве. Майкл в своей лекции упомянул о том, что спонсорство может быть в несколько раз эффективнее прямой рекламы и бренды ищут возможность “глубокой” связи с потребителями. Также важно сегодня понимать, что, если у вас нет CRM — у вас нет будущего. И особенно важен сейчас комплексный анализ задачи потенциального партнера и умение мыслить стратегически.

— Мы рады, что украинские клубы, лиги и федерации получили возможность из первых уст услышать структурированную информацию о том, как общаться со спонсорами и сравнить ее со своим опытом. Украинский рынок спортивного бизнеса сравнительно молодой, поэтому международные практики и советы очень ценны.

Торговая марка Parimatch продолжает поддерживать украинский спорт. Мы ставим перед собой задачу помочь спортивной индустрии Украины стать сильнее после карантина и уверены, что знания и профессиональные навыки этому способствуют, — отметил представитель торговой марки Parimatch Вадим Мисюра.

Полностью выступление Майкла Шера доступно по ссылке:

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