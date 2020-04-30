Знаете ли Вы: Наибольшее количество шайб одним игроком в матче

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги смог забросить сразу пять шайб в ворота противника?

Достижением в5 шайбза игру может похвастаться форвард херсонского«Днепра» Александр Каракулько.Его пента–трик принес победу в матче против«Белого Барса»(10-й тур).

При0:0, вначале второго периодаСергей Бабинец, а потом иВладислав Куцевичсделали счет -2:0в пользу белоцерковчан.

Естественно, такой сценарий игры не устраивал подопечныхДмитрия Пидгурского, а точнееодного из лидеров командыАлександра Каракулько. В оставшиеся время второго периода, нападающий херсонцев оформил хет-трик, а в заключительной двадцатиминутке забросил ещедве шайбы и таким образом оформил победный пента-трик.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber