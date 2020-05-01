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Хоккей

Игроки и тренеры белорусского «Динамо-Молодечно» помогли районной больнице

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт Федерации хоккея республики Беларусь сообщает, что игроки и тренеры белорусского клуба «Динамо-Молодечно» оказали помощь в борьбе с COVID-19 районной больнице.

– Перед тем, как уйти на летние каникулы, мы решили сделать свой скромный вклад в общее дело борьбы с COVID-19.

Хоккеисты, тренеры и администрация клуба собрали денежные средства, которые были перечислены на счет учреждения здравоохранения «Молодечненская центральная районная больница» для закупки самого необходимого оборудования и средств защиты, – отмечается в сообщении.

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Отметим, что в минувшем сезоне «Динамо-Молодечно» финишировало четвертым по итогам «регулярки». В полуфинале Кубка Президента динамовцы уступили «Юности» (1:4).

Источник: uhl.ua
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