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Сибрук здоров и надеется на будущее

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Чикаго” Брент Сибрук

Брент Сибрук продолжает восстанавливаться от операций на плече и бедре и надеется, что скоро сделает новый шаг вперед в своей реабилитации.

“Чувствую себя замечательно, просто прекрасно, – сказал в среду Сибрук в эфире “Be Chicago: Together We Can” на NBC Sports Chicago. – Ситуация движется в правильном направлении”.

Защитник “Чикаго Блэкхокс”, которому 20 апреля исполнилось 35 лет, 27 декабря перенес операцию на плече, из-за которой его сезон был объявлен законченным, а в январе и феврале ему были сделаны разные операции на бедрах. В 32 матчах этого сезона за “Блэкхокс” (32-30-8) он набрал 4 (3+1) очка. На 12 марта, когда в чемпионате НХЛ была объявлена пауза из-за пандемии коронавируса, “Чикаго” на шесть очков отставал от “Нэшвилл Предаторз” и “Ванкувер Кэнакс” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф Кубка Стэнли.

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“Я по-прежнему надеюсь, что смогу выйти на лед или хотя бы покататься на роликовых коньках, что как никогда актуально в нынешнем мире с закрытыми аренами, – заявил Сибрук. – Я прогрессировал достаточно успешно и сейчас с нетерпением жду воссоединения с командой и возможности кататься, как и все остальные”.

В 1114 матчах за 15 сезонов в “Чикаго” Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).

Источник: nhl.ru
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