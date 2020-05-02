Чемпионат мира 2021 пройдет в Латвии и Беларуси

Международная федерация хоккея приняла решение не возвращать чемпионат мира 2021 года в Швейцарию. Турнир пройдет в Беларуси и Латвии. Причиной отказа от проведения турнира в Швейцарии – являются экономические риски при переносе турнира.

Отметим, что в 2022 году соревнования пройдут в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии (Прага и Острава), а в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).

Напомним, что чемпионат мирадолжен был пройтис 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Источник: сайт XSPORT