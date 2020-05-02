«Донбасс» продолжает проводить утренние зарядки

Солнечное субботнее утро началось бордо и спортивно для жителей Константиновки. Представители донецкого клуба провели утреннюю тренировку для жителей домов по улице Громова. Инструкторами выступили воспитанники отделений хоккея и фигурного катанияВалерий РаскиниЕлизавета Велигонова.

Ребята продемонстрировали правильную технику выполнения упражнений, а все желающие смогли выйти на свои балконы и повторить разминку.

«Принять участие в зарядке было моей инициативой, – рассказывает воспитанница отделения фигурного катания Елизавета Велигонова. – Мне находиться дома скучно, несмотря на то что продолжаю поддерживать себя в форме и занимаюсь. Поэтому приятно было принять участие в таком мероприятии, поделиться своим опытом и показать людям, что заниматься спортом можно и нужно в любых условиях. С удовольствием еще раз приму участие в такой разминке».

ХК «Донбасс» планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждые выходные. Заявки на проведение зарядки в вашем дворе в Константиновке или Дружковке вы можете отправять на почтовый ящик донецкого клуба ([email protected]).

Источник: сайт ХК «Донбасс»