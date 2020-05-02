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Хоккей

Знаете ли вы: встречи партнеров УХЛ в рамках проекта UHL Business Club

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в сезоне 2019/20 Украинская хоккейная лига запустила новый проект для компаний партнеров – UHL Business Club?

Всего состоялось две встречи, на которых спикерыобсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенных инструментах привлечения инвестиций.

К тому же участники разобралиновые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.

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Открывали первую встречу UHL Business Club:

  • Максим Глазунов– Директор по развитию бизнеса ColosseoEAS;

  • Дмитрий Лазуткин- генеральный директор телеканала XSPORT;

  • Вадим Мисюра– представитель ТМ “Parimarch”;

  • Роман Порядченко– СЕО Esport.in.uа;

  • Юрий Шаповалов– CEO POdium Sport Marketing Group.

    • Cпикерами на второй встрече в рамках проекта стали:

  • Владимир Кобец– креативный директор маркетингового агентства Digital Chain (DC);
  • Светлана Рыбакова– директор по маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ);
  • Степан Шульга– Head of Esports Parimatch;
  • Николай Матросов- ведущий, телеканал “Прямой”;
  • Денис Сапрыкин– CEO & Co-founder SportBank.
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    Источник: uhl.ua
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