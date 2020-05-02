Знаете ли вы: встречи партнеров УХЛ в рамках проекта UHL Business Club

Знаете ли Вы, что в сезоне 2019/20 Украинская хоккейная лига запустила новый проект для компаний партнеров – UHL Business Club?

Всего состоялось две встречи, на которых спикерыобсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенных инструментах привлечения инвестиций.

К тому же участники разобралиновые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.

Открывали первую встречу UHL Business Club:

Максим Глазунов– Директор по развитию бизнеса ColosseoEAS;

Дмитрий Лазуткин- генеральный директор телеканала XSPORT;

Вадим Мисюра– представитель ТМ “Parimarch”;

Роман Порядченко– СЕО Esport.in.uа;

Юрий Шаповалов– CEO POdium Sport Marketing Group.

Cпикерами на второй встрече в рамках проекта стали:



Владимир Кобец– креативный директор маркетингового агентства Digital Chain (DC);

Светлана Рыбакова– директор по маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ);

Степан Шульга– Head of Esports Parimatch;

Николай Матросов- ведущий, телеканал “Прямой”;

Денис Сапрыкин– CEO & Co-founder SportBank.

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