Знаете ли вы: встречи партнеров УХЛ в рамках проекта UHL Business Club

Знаете ли Вы, что в сезоне 2019/20 Украинская хоккейная лига запустила новый проект для компаний партнеров – UHL Business Club?
Всего состоялось две встречи, на которых спикерыобсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенных инструментах привлечения инвестиций.
К тому же участники разобралиновые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.
Открывали первую встречу UHL Business Club:
Максим Глазунов– Директор по развитию бизнеса ColosseoEAS;
Дмитрий Лазуткин- генеральный директор телеканала XSPORT;
Вадим Мисюра– представитель ТМ “Parimarch”;
Роман Порядченко– СЕО Esport.in.uа;
Юрий Шаповалов– CEO POdium Sport Marketing Group.
Cпикерами на второй встрече в рамках проекта стали:
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber