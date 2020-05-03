Драфт НХЛ-2020 может состояться 5 июня

ИзданиеSportsnet сообщает, что НХЛвынесла на обсуждение клубов проект формата проведениядрафта-2020. Лига планирует провести драфт 5 июня, а сама церемония может пройти в формате видеоконференции.

НХЛ внесла ряд предложений по поводу формата:

– Клубам, совершавшим обмены, включавшие условные выборы на драфте, предложат неделю для корректировки условий сделки. Если они не сделают этого, то должны будут согласиться с вариантом, предложенным лигой.

– Определение права на участие в драфт-лотерее будет происходить по проценту набранных очков на момент остановки сезона. Как и раньше, в лотерее будут участовать 15 команд.

– Изменения коснутся и правил лотереи. В последние годы проводились три отдельные лотереи за право выбора под общим первым, вторым и третьим номерами. Теперь планируется оставить лотерею только для общего первого пика. При этом команды смогут улучшить свою позицию максимум на 4 места.

Это означает, что занимавший последнее место на момент приостановки сезона«Детройт»будет выбирать как минимум вторым.

– Когда бы мы ни провели драфт-2020 – в июне или октябре-ноябре – это все равно нетипичная ситуация. Нельзя сравнивать этот драфт с любым другим годом. Хотя в ноябре мы будем знать больше о следующем сезоне с точки зрения коллективного соглашения, потолка зарплат, эскроу и так далее, все еще останется много вопросов, на которые пока нет ответа, – отметил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Отметим, что драфт НХЛ-2020 должен был пройти 26-27 июня в Монреале, однако был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.