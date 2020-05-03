Фиала поддерживает форму в Швеции

Кевин Фиала

Кевин Фиала пять раз в неделю тренируется на льду в Швеции и рассчитывает, что “Миннесота Уайлд” после перерыва, объявленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, продолжит играть так же успешно.

23-летний нападающий стал одним из самых ярких игроков лиги перед паузой в сезоне, набрав 26 (14+12) очков в 18 матчах после 4 февраля. Его результативность совпала с подъемом в игре “Уайлд”: до 14 января команда выиграла 20 матчей и проиграла 26 (20-20-6), а после одержала 15 побед в 23 встречах (15-7-1). 14 февраля “Миннесота” уволила тренера Брюса Будро, заменив его на Дина Эвасона. Под руководством нового наставника команда выиграла восемь раз, проиграв четырежды (8-4-0).

Сейчас “Миннесота” на одно очко отстает от зоны плей-офф.

“Мы одержали несколько очень важных побед, и нам нужно всего очко, чтобы догнать команды, входящие в зону плей-офф, – сказал Фиала в среду. – Мы слабо стартовали и хотим как можно быстрее вернуться на лед. Я хочу играть, чтобы завершить начатое”.

Фиала – лучший бомбардир “Уайлд” с личным рекордом 54 (23+31) очка, которые он набрал в 64 играх. После объявления паузы в сезоне нападающий провел в Миннесоте две недели, а затем улетел к себе домой в шведский Гетеборг. В Швеции в условиях борьбы с коронавирусом также рекомендуют сохранять социальную дистанцию, оставаться в самоизоляции, но в целом ограничения не такие жесткие. По словам Фиалы, в стране работают рестораны, но закрыты ночные клубы и места массового скопления людей.

“Здесь не все как обычно, хотя на первый взгляд так не скажешь, – говорит Фиала. – Рестораны открыты, все выглядит нормально, но люди боятся вируса и очень осторожны”.

Фиала старается как можно больше времени проводить дома. На улицу он выходит, только чтобы добраться до катка или сходить за продуктами. Он решил вернуться в Швецию, потому что здесь, в отличие от Миннесоты, он может кататься и заниматься в тренажерном зале.

“Я каждый день катаюсь. Здесь не как в США или в Швейцарии, где все закрыто, – сказал швейцарец Фиала. – Так что в этом плане мне очень повезло, потому что я могу тренироваться на льду, когда хочу. Нас здесь несколько человек, мы вместе тренируемся. Я стараюсь поддерживать форму”.

По словам Фиалы, в Гетеборге каждый день катаются две или три группы. Вместе с ним на лед выходят нападающий “Бостон Брюинз” Антон Блид, форвард “Торонто Мэйпл Лифс” Пьер Энгвалл и защитник “Даллас Старз” Джон Клингберг, присоединившийся к ним во вторник.

Они выполняют упражнения и играют друг против друга. В последнее время тренировки стали интенсивнее, потому что их вера в продолжение сезона НХЛ возросла.

“Сейчас мы все внимание уделяем играм, потому что есть шанс, что сезон возобновится. Мы на это надеемся, – сказал Фиала. – Играя друг с другом, мы держим себя в тонусе. К тому же так интереснее, и нагрузки больше”.

Фиала был выбран “Нэшвилл Предаторз” в первом раунде драфта 2014 года под 11-м номером. Он считает, что сначала у него не все получалось, ему не хватало стабильности, преследовали травмы. Но потом дела пошли в гору. В чемпионате 2016-17 годов он сыграл 54 матча, но сломал бедренную кость и завершил сезон. В 80 матчах чемпионата 2017-18 годов форвард набрал 48 (23+25) баллов за результативность, но в прошлом сезоне игра у него опять не пошла: в 64 встречах он заработал 32 (10+22) очка. В результате 25 февраля 2019 года его обменяли в “Миннесоту” на нападающего Микаэля Гранлунда.

Этот сезон Фиала, как и вся “Миннесота”, начал не лучшим образом. В октябре он отдал всего одну голевую передачу (в восьми играх), но к февралю прибавил, почувствовал уверенность и стал играть стабильно: в десяти матчах из 14 он набирал не меньше одного очка.

“Старт сезона не получился, но я продолжал верить и работал изо всех сил. В итоге прорвало, – сказал Фиала. – Мне потребовалось немало времени, но сейчас опять может наступить спад, а я не хочу, чтобы меня хватило только на один сезон. Мне надо работать. Я еще молод, надеюсь, что меня ждет долгая карьера, и сейчас я делаю все, чтобы двигаться в правильном направлении”.

Фиала считает, что у него и других игроков, которые катаются в Швеции, будет преимущество перед хоккеистами из других стран, которые не могли тренироваться на льду во время пандемии. Он полагает, что сможет быстро набрать форму и будет играть так, как в феврале и марте.

“Я чувствую себя в тонусе, но в реальной игре все иначе, – сказал Фиала. – Надеюсь, у нас будет шанс сыграть несколько контрольных матчей, потому что встречи в формате “три на три” на тренировках их никогда не заменят. В настоящем матче все по-другому. Там ведут силовую борьбу, бьются. Не знаю, сколько времени понадобится, но хочу верить, что быстро приду в себя”.