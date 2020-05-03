Воскресенье, 3 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли вы: Рекордная выездная победная серия сезона 2019/20
Хоккей

Знаете ли вы: Рекордная выездная победная серия сезона 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, какая из команд чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч установила рекорд сезона 2019/20 по количеству выигранных подряд матчей на выезде?

Таким рекордом отметился лидер сезона ХК«Кременчук» – команда добывала победы в 11 выездных матчах кряду. Победная выездная серия кременчужан началась 19 сентября 2019 года, а завершилась 19 декабря.

Остановить победное шествие “горожан” в матче 24-го тура смог«Донбасс» – тот поединок завершился победой дончан в серии послематчевых бросков с итоговым счетом 3:2.

Читайте также:  "Ванкувер" - "Нэшвилл" (6:2): "Кэнакс" прервали череду неудач

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Халак продлил контракт с “Брюинз”

Аризона подписала контракт с финским форвардом

Знаете ли вы: встречи партнеров УХЛ в рамках проекта UHL Business Club

«Донбасс» продолжает проводить утренние зарядки

Новый выпуск тренировок дома вместе с «Донбассом»

Закрыть