Знаете ли вы: Рекордная выездная победная серия сезона 2019/20

Знаете ли Вы, какая из команд чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч установила рекорд сезона 2019/20 по количеству выигранных подряд матчей на выезде?

Таким рекордом отметился лидер сезона ХК«Кременчук» – команда добывала победы в 11 выездных матчах кряду. Победная выездная серия кременчужан началась 19 сентября 2019 года, а завершилась 19 декабря.

Остановить победное шествие “горожан” в матче 24-го тура смог«Донбасс» – тот поединок завершился победой дончан в серии послематчевых бросков с итоговым счетом 3:2.

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