Арены в Сиэтле и Нью-Йорке сдадут в срок

Сиэтл Арена

Строительство новых арен в Сиэтле и Нью-Йорке (для “Нью-Йорк Айлендерс”), которые должны открыться к сезону 2021-22 годов, идет по графику. Об этом в среду сообщил телеканал ESPN.

Работы в Сиэтле пришлось прервать на два дня в марте из-за пандемии коронавируса, но потом строительство продолжилось. Власти дали на это разрешение, так как эта стройка считается ключевой для города, сказала в интервью ESPN Кэти Таундсенд, вице-президент “НХЛ-Сиэтл” по коммуникациям. Работы начались 21 января. Стоимость новой арены в центре Сиэтла оценивается в $930 млн.

“Мы практически ничего не потеряли, и на данный момент никаких изменений в графике строительства нет, – сказала Таундсенд. – У нас есть планы работ, и мы следуем им. Нет необходимости вносить изменения в наш график”.

“НХЛ-Сиэтл” стал 32-м клубом НХЛ, когда его приняли в лигу 4 декабря 2018 года. Команда начнет играть в лиге с чемпионата 2021-22 годов.

Работы на строительной площадке арены “Айлендерс” в Бельмонт-Парке Нью-Йорка не ведутся с 27 марта. Их остановили по распоряжению властей штата, не посчитав этот проект достаточно значимым. На этой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что планирует в скором времени возобновить строительство с соблюдением всех мер безопасности в рамках плана по восстановлению экономики штата.

“Губернатор дал понять, что строительство на некоторых площадках будет продолжено в обозримом будущем. Так что мы готовы включиться в работу, – говорит совладелец “Айлендерс” Джон Ледеки. – Конечно, надо соблюдать социальную дистанцию, сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей на стройке, чтобы они позаботились друг о друге. У нас работы ведутся под открытым небом, и мы рассчитываем, что сможем снова приступить к строительству в подходящий момент”.

Начиная с прошлого сезона “Айлендерс” проводят домашние матчи на двух аренах (Nassau Coliseum и Barclays Center). К возведению нового стадиона приступили 23 сентября 2019 года. 29 февраля Куомо объявил, что все домашние игры следующего сезона команда проведет в Coliseum.

Сезон в НХЛ приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда он может продолжиться.