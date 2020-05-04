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Тест: Кто ты в хоккее?

Николай ПисаревНет комментариев
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После того, как вы проверили свои знания и интуицию в тесте«Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?» и узнали, к какому типу болельщиков вы относитесь, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем поклонникам украинского хоккея узнать, кем бы вы были на хоккейной площадке.

Жмите«начать викторину»и отвечайте на вопросы! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.

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Источник: uhl.ua
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