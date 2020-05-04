Знаете ли Вы: Техничный гол в падении (видео)

Знаете ли вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги забил гол, даже несмотря на падение?

Такой шайбой,16 марта,в решающем матче четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги — Пари – Матчотметился игрок столичного клубаВладислав Воробьёв.

При счете3:1в пользу белоцерковчан, столичная команда провела быструю атаку, концом которой стал красивый гол в паденииВладислава Воробьева.В том матчестоличные «Ледяные Волки»в овертайме уступили «Белому Барсу» и завершили выступления в чемпионате УХЛ-Пари-Матч сезона 2019/20.





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