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Хоккей

«Эдмонтон» и «Ванкувер» подали заявки на проведение матчей в случае возобновления сезона НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Издание TSN сообщает, что два клуба в НХЛ ужеподали заявки на проведение матчей в случае возобновления сезона. Это «Эдмонтон»и«Ванкувер».

Эти клубы являются далеко не единственными, кто это сделал. По информацииПьера Лебрюна, то же самое сделали еще 11-14 клубов, но их названия не раскрываются.

Сейчаслига инспектирует города, где могут быть сыграны оставшиеся матчи сезона. Всего она выберет 4-5 городов, где игрыбудут проходить без болельщиков.

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Сезон в НХЛ был остановлен 12 марта. Уже с 15 мая игрокимогут вернутьсяк неформальным тренировкам.

Источник: uhl.ua
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