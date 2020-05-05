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Знаете ли Вы: Континентальный кубок в Броварах

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в октябре 2019 года в броварском«Терминале» прошёл второй раун Континентального кубка, в котором принимал участие действующий чемпион Украины -«Донбасс». В турнире сразились чемпионы Латвии, Румынии, Сербии и Украины. По итогам трёх игровых дней «Донбасс» выиграл все три поединка и завоевал место в третьем раунде престижного европейского турнира.

Помимо зрелищных матчей, организационный комитет турнира приготовил для болельщиков массу активностей и развлечений, как на льду, так и вне площадки, а в первый игровой день гости «Терминала» стали свидетелями грандиозной церемонии открытия.

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Изюминкой турнира стали фото- и автограф-сессии, а также торжественные вбрасывания известных украинских спортсменов. Жан Беленюк, Виктор Коваленко, Андрей Пятов, Дарио Срна и Артем Далакян приехали поддержать донецкий клуб в еврокубковых баталиях и устроили всем гостям матчей настоящий спортивный праздник.

Турнир запомнился всем болельщикам, которые каждый матч дончан до отказа заполняли трибуны «Терминала», яркими эмоциями и невероятно зрелищными матчами.

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Источник: uhl.ua
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