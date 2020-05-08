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Хоккей

Драйзайтль: всегда хотел быть похожим на Дацюка

Николай ПисаревНет комментариев
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Леон Драйзайтль

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Леон Драйзайтль определенно умеет выбирать кумиров. Лучший бомбардир текущего сезона рассказал, что всегда пристально следил за игрой бывшего форварда “Детройт Ред Уингз” Павла Дацюка.

“По какой-то причине, я всегда на него ориентировался, – сказал Драйзайтль во вторник в эфире передачи “Dreger Cafe” журналиста TSN Даррена Дрегера. – Мне нравится, как он играет, его хоккейное мышление, как он действует во всех трех зонах и во всех ситуациях. Когда он владел шайбой в зоне атаке или средней зоне, происходила магия. Он мне всегда нравился, и мне хотелось у него учиться”.

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В 71 матче этого чемпионата Драйзайтль набрал 110 (43+67) очков. В 82 играх прошлого сезона он записал на свой счет 105 (50+55) баллов.

Дацюк выступал в НХЛ с 2001 по 2016 годы и провел 953 матча в составе “Детройта”, в которых набрал 918 (314+604) очков. В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли и четырехкратным лауреатом “Леди Бинг Трофи”, который вручается за джентльменское поведение на льду.

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Впервые в любви к игре Дацюка форвард “Эдмонтона” признался в октябре.

“Мне хочется быть универсальным игроком, поэтому летом я смотрел много видео про хоккеистов, на которых хочу быть похожим и у кого могу учиться, – говорил Драйзайтль Sportsnet. – Мне нравится, как Дацюк отбирал шайбы. Его понимание игры находится на запредельном уровне. Было ощущение, что он находится на один или два шага впереди всех остальных”.

Источник: nhl.ru
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