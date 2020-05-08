Игорь Шаманский: «Сейчас в Украине возможностей для молодых игроков больше»

Украинская хоккейная лигасовместно стелеканалом XSPORTпровели хоккейный вечер в онлайн-формате. В четверг,7мая,на YouTube-канале УХЛ в прямом эфире пообщались опытный нападающий «Ледяных Волков»Игорь Шаманскийи комментатор телеканала XSPORTАлександр Сукманский.



Мы публикуем первую часть большого интервью с опытным нападающим«Ледяных Волков»Игорем Шаманским.

—Первый вопрос о киевской команде – для Вас сезон уже закончился, хоть Украинская хоккейная лига планирует доиграть плей-офф в сентябре. Власть уже разрешает командам начинать сборы и тренироваться – есть уже у«Ледяных Волков» понимание о сборах?Сейчас как-то поддерживаете связь с одноклубниками, общаетесь?



— Да, закончили сезон мы получается вовремя – за день до начала карантина. Так что можно сказать, что мы сыграли полноценный сезон в отличие от всех остальных команд. Пока информации никакой не было и на данный момент мы почти не общаемся – после окончания сезона встретились, обсудили, закрыли все вопросы и на этом разошлись.

Так что о том, что будет дальше, пока никто не может сказать. Пока все на карантине и у всех в тот момент рухнули планы, поэтому пока что не поддерживаем связь и еще, видимо, не было повода и причин пообсуждать, что будет дальше.



—Я надеюсь, что связи с руководством клуба пока нет, потому что оно переживает за ваше здоровье. Кстати, видел видео в социальных сетях у Андрея Хапкова, как он тренируется, шины таскает, держит себя в форме. Как ты сейчас занимаешься? Поддерживаешь форму?



—Да, конечно, занимаюсь. Я приехал за город в дом к родителям, так что территория и лес у нас тут есть. Поэтому мы с женой занимаемся регулярно, ведь надо как-то двигаться. А то получается, что все жизнь двигался, а тут резко даже в зал нельзя сходить. Мы сейчас и бегаем, и взяли с собой спортивный инвентарь. У меня супруга вообще фитнес-тренер, поэтому частенько и кардионагрузки делаем, держим себя в тонусе.

Стараюсь не отставать от молодых в общем. А то если их один раз отпустишь, то потом уже не догонишь, поэтому нужно постоянно держать себя в форме.

— Причём молодые еще и успевают выкладывать все в социальные сети. Дима Даниленко, например, за домом сделал бросковую зону и еще более молодых обучает, Денис Мостовой – бегает. Ты таким не занимаешься?



— Я это все больше инкогнито делаю, не для социальных сетей. Понимаете, когда тебе за 30, то живот растёт в три раза быстрее. Так что надо больше работать, чтобы не давать эму это делать (смеётся). Так что, пока они выкладывают свои тренировки в сеть, я дорабатываю.



— Будет ли Игорь Шаманский продолжать карьеру?

— Честно, пока не могу этого сказать. Да, желание есть и здоровье еще позволяет, но дальше пока, мне кажется, ни один хоккеист не ответит на этот вопрос – что будет, как будет, чем это все закончится, будет ли хоккей на том же уровне, на котором был. В общем, много вопросов и ни одного ответа.



Вообще я планировал поиграть. Как показал сезон и мои ощущения – силы, опыт какой-то и желание есть. Посмотрим. Если будет возможность, будет желание, позволит здоровье, то еще поиграю. Если нет, то будет так, как будет. Но надеюсь еще порадовать болельщиков своей игрой в будущем сезоне.

— Теперь про плей-офф. Многие согласятся, что сезон 2019/20 был лучшим в истории для«Ледяных Волков». Ребята впервые выиграли в плей-офф, да и по ходу сезона смогли несколько сенсаций сделать, к тому же вы чуть не вышли в полуфинал. Расскажи взгляд изнутри – что происходило, как игралось, как заряжали себя, во что верили и на что рассчитывали?

— Нам с«Белым Барсом» на самом деле повезло – прочувствовали этот плей-офф. Серия была хорошая и именно “плей-оффовская”. У нас под конец “регулярки” собрался хороший коллектив -«Волки» усилились к закрытию трансферного окна. Приехал парень из Казахстана, я присоединился к клубу, Денис Мостовой и еще несколько хороших ребят.



Так что, в принципе, у нас было три сбалансированных звена и за время до конца регулярного чемпионата мы успели сыграться. Мы понимали уже тогда, что выше головы не прыгнуть и готовиться нам нужно к«Белому Барсу» в плей-офф. Причём, было вполне реально пройти эту команду. Что показывали и игры в “регулярке”, когда мы их обыгрывали или проигрывали в одну шайбу.

Вышли заряженные и провели хорошую серию. Первую игру мы проиграли и, если честно, во время второго матча я уже думал, что все – серия закончится в два матча. Но вторую игру мы здорово зацепили и здорово отыграли. Я считаю, что там вообще без шансов было – мы переиграли “барсов” по всем статьям.

А третий матч – это уже была такая себе качеля. Под конец третьего периода мы сделали счёт 4:4 и могли по сути в следующей смене забивать пятый гол, заканчивать игру в основное время. А получилось так, что игра перешла в овертайм и мы пропустили.



— Вообще, принципиально для тебя было играть именно против «Белого Барса», ведь сезон ты начинал именно в этом клубе?

— Нет, мне было вообще не принципиально играть именно против этой команды. Я уже не в том возрасте, чтобы кому-то мстить, держать какие-то обиды или что-то доказывать. С «Белым Барсом» мы расстались в хороших отношениях и закончили без проблем. Принципиальными были игры плей-офф, как и все остальные матчи для меня.

В данном случае в четвертьфинале мы играли с «Белым Барсом» – мне было принципиально их обыграть. Был бы это «Донбасс» – было бы принципиально обыграть этот клуб. Не имеет значения, какая команда. Это плей-офф.

— Статистика говорит, что у тебя 4 чемпионства страны за карьеру. Какой из этих титулов для тебя самый памятный?

— Это было в сезоне 2010/11, когда я играл в«Донбассе». Фантастический был и сезон, и финал против «Сокола». Тогда в составе «Сокола»были все легендарные украинские хоккеисты, которые за свою карьеру на разных уровнях успели поиграть. Поэтому приятно было их тогда обыграть.

Причём тогда в первом матче я забил решающую шайбу. Как сейчас помню: 1:0, я забиваю в падении. Мы тогда “на ноль” сыграли, хотя даже не могли ожидать, что сыграем так с «Соколом» еще и на выезде.

А дома нас уже ждали полные трибуны и погнали. Поэтому дальше уже было без шансов. «Сокол», конечно, сопротивлялся. Но вообще было здорово и для меня это действительно памятный чемпионат. И по эмоциям, и по накалу, это было действительно историческое чемпионство.

— В целом, если говорить о том, что происходит в украинском хоккее в последние годы, то раньше у нас по сути не было чемпионата. «Сокол» присоединялся на финальные матчи и только потом уже стал чуть больше играть. Сейчас у нас есть шесть команд, было и больше, был и кризисный сезон, когда нужно было просто провести. Больше ли возможностей сейчас у молодёжи расти в чемпионате Украины, чем было в твоей молодости?

— Конечно. Я вообще уехал из Украины в 17 лет в Тюмень, потому что здесь не было, где играть. Даже лиги не было никакой, только «Сокол», который играл в Беларуси. Да и по факту, чемпионата Украины как такового не было вообще. Кто смог, тот и уехал. А кто не смог, играл в ХК «Киев», например. Много, кстати, моих одногодок там и закончили свои карьеры. По сути, это был фарм-клуб, который играл в чемпионате Украины, но он был чисто номинальный – для галочки.

Я, если честно, не очень тогда вникал в это. Как только закончил школу – сразу уехал и приехал только через 8 лет, когда уже начало хоть что-то налаживаться. Сейчас, конечно, намного больше условий и возможностей. Лига делает для молодых игроковкакие-то поблажки, омолаживает чемпионат, чтобы подтягивать как можно больше молодежи.

Оно и правильно с одной стороны. У нас такого точно не было. Мы уезжали в 16, 17, 18 лет и добивались всего постепенно – нас брали сначала в фарм, потом уже в первую команду, где играли 35-летние мужики старой закалки и надо было как-то пробиваться. Сейчас в Украине с этим гораздо проще.

Конечно, у нас не так, как в той же Беларуси, где есть молодежная лига и лимиты по количеству молодых игроков. Да и по сути, у нас не так много хороших молодых хоккеистов. К тому же, тот, кто больше шевелится – уезжает в ту же Америку или Канаду. В общем, сейчас условия для молодых игроков проще, но хоккеистов стало меньше.

— Как думаешь, почему так происходит? Им становится не интересно?

— Кому-то не интересно, кому-то банально тяжело, кому-то оно просто не надо и у парня нет цели заиграть на высоком уровне, зарабатывать этим. Это мы уже старой советской закалки, и на этой базе у нас еще был какой-то интерес. Тем более у нас не было никакого соблазна раньше – все были на улице и играли в футбол или хоккей. Не было ни интернета, ничего. Хотя с моей команды тоже много кто уже закончил и тут трудно объяснить почему это происходит.Да, хоккей был немного другой.Можно было и бить, и зацепить, и хоть на вилы цеплять.

У некоторых ребят иногда больше родители хотят, чтобы их ребенок занимался хоккеем. Видно иногда, что ребятам не особо интересно и у них нет никакой цели – в пятом звене, так в пятом. Это, конечно, грубо говоря.



— Я недавно пересматривал старые видео из академии«Донбасс-98» и там еще юный Богдан Дьяченко говорил, что хочет играть, потому что есть команда в КХЛ. Тогда«Донбасс» создал систему, когда есть что-то выше, мотивация. Может быть это работает?



— Конечно. Ты должен видеть, что выше, куда ты можешь стремиться, где ты можешь играть и какие деньги зарабатывать. У нас пока есть три финансово устойчивых клуба – это«Днепр»,«Донбасс» и«Кременчук», где можно действительно говорить о зарабатывании денег.

А в других клубах – опыта набираться. Но я, если бы был молодым, в такой ситуации, то наверное бы закончил. Тут можно разве что стремиться в первые три команды, но не все же смогут туда попасть. Хотят все, а возьмут не всех.

Конечно, когда«Донбасс» играл в КХЛ, то все в Донецке заболели хоккеем. Массово ходили болельщики на матчи, родители повели детей заниматься хоккеем. Тогда были хорошие вложения во все это, дети ездили играть заграницу – в ту же Россию или Швецию. И это очень здорово.

Я просто вспоминаю свое детство и как мы ездили играть заграницу – это было такое прикольное приключение. Причём нам тогда тоже было по сути не на кого смотреть. Это все естественный отбор. Кто хочет и может, тот остается в хоккее. Кто по характеру сильный, тот тоже останется. А у кого другие интересы – закончит.

Вот у меня, например, брат старший есть – мы с ним по детсву вместе тренировались. И он был перспективным хоккеситом, но ему стало не интересно и он пошёл по другому пути. Так же и в моей команде было – с моего года только 3 человека пошли дальше в хоккей – это я, Игорь Кугут и Сергей Черненко. Остальные закончили, даже не начиная.



— Когда наши юниоры и моложежка играли в Киеве на чемпионатах мира, ты посещал эти матчи? Кто из игроков украинской “молодежки” тебе больше всего бросился в глаза?



— Да, конечно. В декабре посетил почти все игры во Дворце спорта.

Если говорить об игроках, то сразу в глаза бросился Артур Чолач – я знаю его еще с Новояворовска, играл там когда-то. Мы периодически общаемся и я следил за его карьерой в Америке. Причём я общался о нем и со скаутами, которые приезжали тогда. В общем, Артур – хороший хоккест.

Еще на том чемпионате мира мне понравился Феликс Морозов, который потом перешёл в«Белый Барс». Очень понравился центральный нападающий Дмитрий Даниленко – с головой парень, умеет отдавать. Праворукий Пересунько неплохой игрок. Да и вообще все лидеры команды – человек 5-7 – очень талантливые игроки.

— А в чемпионате Украины кого из молодых можешь выделить?



— Опять могу выделить Чолача и Морозова, которые в “барс” перешли. Они не выпали и смотрелись очень здорово. Феликс вообще такой острый и агрессивный нападающий – мне нравится стиль его игры.



— В Украине много легионеров, которые “бегут” идействительно стараются. А что вообще внутри команды о нашем чемпионате говорят те же ребята из Казахстана, например?



— Казах, кстати, приехал к нам неплохой. Ему понравилось играть в чемпионате Украины, хотя насколько я знаю,в Казахстане все-таки сильнее внутренний чемпионат. Он, конечно, говорил, что ожидал худшего, а по итогу получился и уровень неплохой, и матчи хорошие. С лидерами играть ему очень понравилось.

Да и под конец сезона стало зрителей больше собираться. Киев – город большой и люди все равно любят хоккей. Я, если честно, не ожидал, что так много людей будет, но значит, было на что приходить смотреть, раз приезжали.



— Люди, когда приходят посмотреть, и вы играете совершенно по-другому, чем когда пустые трибуны…



— Конечно. Мы когда играли четвертьфинал без зрителей в Белой Церкви, то ты как в консервной банке, честно. Такое впечатление было, что это тренировка и не было адреналина вообще никакого. По факту, даже 10 человек, но уже какой-то шум создают.

Тем, кто пропустил хоккейный вечер с Игорем Шаманским и Алеександром Сукмансиким, предлагаем посмотреть полный выпуск:

В скором времени мы опубликуем вторую часть большого интервью с опытным нападающим«Ледяных Волков»Игорем Шаманским. Не пропустите!