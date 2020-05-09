Белорусский легионер «Днепра» отказался принимать квалификационное предложение «Юности»

Белорусский форвардАлександр Каракульков беседе с одним из белорусских изданий заявил, что не будет принимать квалификационное предложение минской «Юности», так как у него есть договоренность о продолжении карьеры в «Днепре» из Херсона.

Отметим, что согласно регламенту белорусской экстралиги клуб имеет право сделать игроку до 27 лет, у которого истекает контракт,квалификационное предложение и он,если команда воспользуется такой возможностью, приобретает статус «ограниченно свободный агент».

Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний хоккеист, выступая в составе херсонского «Днепра», набрал 58 (21+37) очков в 39 играх, став одним из лучших бомбардиров чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Источник: сайтbelarushockey.com