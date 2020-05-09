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Хоккей

Белорусский легионер «Днепра» отказался принимать квалификационное предложение «Юности»

Николай ПисаревНет комментариев
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Белорусский форвардАлександр Каракульков беседе с одним из белорусских изданий заявил, что не будет принимать квалификационное предложение минской «Юности», так как у него есть договоренность о продолжении карьеры в «Днепре» из Херсона.

Отметим, что согласно регламенту белорусской экстралиги клуб имеет право сделать игроку до 27 лет, у которого истекает контракт,квалификационное предложение и он,если команда воспользуется такой возможностью, приобретает статус «ограниченно свободный агент».

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Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний хоккеист, выступая в составе херсонского «Днепра», набрал 58 (21+37) очков в 39 играх, став одним из лучших бомбардиров чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Источник: сайтbelarushockey.com

Источник: uhl.ua
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