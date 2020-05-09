Хоккейный клуб «Донбасс» поздравил ветеранов Донетчины с Днем Победы

Накануне Дня Победы хоккейный клуб «Донбасс» и Фонд Бориса Колесникова традиционно поздравили ветеранов Донецкой области.

Спортсмены и благотворители побывали в Константиновке, Дружковке, Покровском и Константиновском районах, вручили участникам боевых действий подарочные наборы, послушали воспоминания о военных днях, посмотрели фотографии из семейных архивов.

К поздравлениям присоединились генеральный директор ХК «Донбасс»Федор Ильенко, главный тренер дончанСергей Витери директор благотворительного ФондаСофия Мудрык.

«Поздравляю всех украинцев с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. Мы никогда не забудем героических поступков наших ветеранов, которые они совершили во имя свободы, чести и нашей благополучной жизни. Отдельные слова благодарности выражаем в адрес тех, кто ковал Победу в тылу. От всей души желаем вам крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас», – отметил Федор Ильенко.

«В этот день мы поздравляем ветеранов с Днем победы», – рассказал Сергей Витер. – Мы благодарим их за героизм и мужество. Мы чтим и помним подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Второй мировой войны, трудился в тылу. От всей души желаем ветеранам долгих лет жизни, благополучия и мирного неба».

Хоккеистов и благотворителей тепло встречали в каждом доме, рассказывали памятные истории, благодарили за заботу.

«Меня, 19-летнего парня, война застала в городе Славута Хмельницкой области. В годы Второй мировой я воевал на Втором Белорусском фронте в качестве телеграфиста, а позже и пехотинца. Был в плену, дважды ранен, но все-таки дошел до конца войны и собственными глазами увидел полуразрушенный Рейхстаг со Знаменем Победы. Война – это ужас и страх. Но нам, несмотря ни на что, нужно было завоевать свободу. 9 мая 1945 года я попросил Бога прожить хотя бы еще лет 50, чтоб увидеть, как живет мой народ. И вот мы празднуем 75-летие Дня Победы.





Хочу поблагодарить Бориса Колесникова за поддержку ветеранов. Он нас поздравляет ежегодно, за что ему большое человеческое спасибо. Борис Викторович занимает очень активную позицию во многих отраслях – занимается промышленностью, сельским хозяйством, помогает школам и больницам, я желаю, чтобы всегда и везде ему сопутствовали успех и удача», – рассказывает Михаил Афанасьевич Пилипенко, инвалид войны из Константиновки.

Показывая вырезки из газет, Надежда Клименко рассказала представителям клуба и Фонда, как ее семье удалось пережить блокаду Ленинграда. Надежда Ивановна помнит каждый день этого страшного периода, но особенно отложился в памяти парад в День Победы.«Спустя 75 лет великой Победы, я хочу пожелать всем ветеранам здоровья и бодрости, – рассказывает Надежда Ивановна. – Но главное, мирного неба под головой. Благодарю клуб и Фонд за внимание, которое оказываете нам».

Отметим, что Фонд Бориса Колесникова с 2018 года отреставрировал 16 мемориальных комплексов и братских могил в Донецкой области в рамках благотворительной акции «Твоим освободителям, Донбасс!», цель которой – сохранить культурное и историческое наследие страны. После окончания карантина Фонд продолжит работу по увековечиванию памяти героев Второй мировой войны.

Источник: сайт ХК«Донбасс»