ИИХФ проведет турнир по киберхоккею среди болельщиков

Международная федерация хоккея с 15 мая запустит чемпионат среди болельщиков по игре NHL 20. Это произойдет при содействии Infront Sports & Media и eSport Studio, сообщает официальный сайт ИИХФ.

В цифровом турнире примут участие болельщики из 16 стран, чьи сборные квалифицировались в финальную часть чемпионата мира ИИХФ. Для этих целей 8 мая будет запущен специальный сайт.

Матчи будут проходить на PlayStation 4 и Xbox One, а участники смогут соревноваться из дома.

На первой фазе турнира, которая пройдет с 15 по 22 мая, состоятся квалификационные турниры. После того, как будут определены чемпионы своих стран на PS4 и Xbox, они сразятся в формате плей-офф, который стартует 29 мая. Чемпион будет определен 7 июня.

Трансляции финального турнира пройдут на канале ИИХФ в Twitch. Регистрация участников начнется 8 мая.

Источник: официальный сайт ИИХФ